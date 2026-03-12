身障斑鳩不會築巢！停飼主父頭頂3小時待產　錯將亂髮當鳥窩下蛋

頭頂竟然被當成鳥窩下蛋？日本有飼主在社交平台分享，指家中1隻身體殘障的斑鳩因無法自行築巢，早前竟停留在父親頭頂3小時，事後發現有顆鳥蛋穩穩地卡在父親髮絲之間，才發現斑鳩將凌亂頭髮當作鳥窩，上傳照片引來網民爆笑，「鳥類認證的鳥窩頭真的很好笑」、「代表爸爸該去剪頭髮了」。



日本有飼主分享家中身體殘障斑鳩因無法築巢，錯將父凌亂頭髮當鳥窩下蛋趣事。（「X＠popoko0501」影片截圖）

該隻斑鳩甚至霸佔飼主父親的毛巾。（「X＠popoko0501」圖片）

身障斑鳩不會築巢 錯將亂髮當鳥窩下蛋

日本媒體報道，當地1名男子平日會救助一些被遺棄、或因受傷而無法返回野外的鴿子。他早前在X（前稱Twitter）帳號「popoko0501」發帖，指撿到1隻身體殘障的野生斑鳩，將其改名為小凜，並放在家中飼養，但牠竟然錯將他父親凌亂頭髮當成鳥窩，直接蹲在上方下蛋，讓他傻眼不已，父親亦表示「被鳥類認證成真正鳥窩頭的感覺真不好受」。

鳥蛋卡在髮絲之間 頭頂秒變鳥窩

從影片可見，小凜原本穩坐在樓主父親頭頂，看見他靠近立刻拍打翅膀飛到後方微波爐上。另一照片顯示，樓主父親凌亂髮頂，有一顆鳥蛋穩穩地卡在髮絲之間，頭頂瞬間變成鳥窩模樣。

名叫小凜的斑鳩原本穩坐在樓主父親頭頂。（「X＠popoko0501」影片截圖）

牠看見樓主靠近立刻拍打翅膀飛到後方微波爐上。（「X＠popoko0501」影片截圖）

小凜產下鳥蛋卡在樓主父親髮絲之間，頭頂瞬間彷如鳥窩。（「X＠popoko0501」圖片）

為免鳥蛋墜落拿紙箱安放 斑鳩再度產蛋

樓主表示，由於小凜正值發情期，即使未有交配亦有機會生蛋，但因為牠不擅長築巢，所以會選擇牠認為最安全、最安心的位置產蛋。他續稱，當時小凜停留在父親頭上約3小時，未曾想對方原來正在下蛋。他為免鳥蛋墜落，先拿出紙箱安放鳥蛋，未幾小凜再度產蛋。

樓主將鳥蛋轉移到紙箱後，小凜產下第2顆蛋。（「X＠popoko0501」圖片）

網民笑：該去剪頭髮了

事件引來網民發笑，「確實有點像鳥窩」、「鳥類認證的鳥窩頭真的很好笑」、「斑鳩不會築巢，直接拿現成的也不錯」、「代表爸爸該去剪頭髮了」 。樓主續稱，他當時是在自家庭院發現1隻被遺棄的鳥蛋，之後嘗試孵化竟奇蹟地誕生。

日本不准飼養斑鳩？ 樓主揭斑鳩身世稱獲許可證

但根據當地對野生動物的保護法例，斑鳩屬於野生動物，一般民眾不准私自飼養，礙於小凜雙腿嚴重殘疾，在野外根本難以生存，經獸醫評估後，樓主向相關部門申請，並取得飼養許可證，獲准飼養小凜直至牠去世。

