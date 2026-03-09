天價下午茶？2個茶餐總計近$9萬　揭店員按錯這個數　食客呼嚇死

吃個下午茶差點吃到破產？有食客於網上發文分享，他於新蒲崗1間茶餐廳吃下午茶，赫然發現單據顯示2個餐及2杯飲料總價錢近9萬元，他立即詢問「姐姐」店員，最終確認手誤按錯，獲糾正回正常價錢。



網民笑說，「笑死，仲奢侈過富豪嘅下午茶」、「貧窮限制了我的下午茶」、「8皮幾咖喱牛筋腩飯好似好吸引，想試」、「成隻牛上，都唔使咁多錢」、「鋪金箔食都唔使咁貴」、「8萬8一碟飯好意頭吖！」、「吃1個lunch，怎料成了負資產」。



有食客於網上發文分享，他於新蒲崗1間茶餐廳吃下午茶，赫然發現單據顯示2個餐及2杯飲料總價錢近9萬元。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該食客於Threads發文表示，「吃下午茶⋯⋯睇見張單，俾佢嚇死，成10萬蚊⋯⋯問下姐姐，當然係佢哋搞錯啦」、「佢見到都即刻去收錢姐姐度再睇下搞錯咗啲咩嘢，最後更正張單，只是126蚊咋」。

新蒲崗吃下午茶 埋單驚見近9萬元

照片所見，他於新蒲崗1間茶餐廳吃下午茶，與同行的人點了椰香咖喱牛筋腩飯、鐵板黑椒牛柳絲炒麵、凍檸茶及凍鴛鴦，但椰香咖喱牛筋腩飯售價竟高達88,914元，整張單總計88,980元。

仔細一看，懷疑店員輸入數量時，手誤將1份椰香咖喱牛筋腩飯輸入成1,533份，導致出現天價。（Threads@huiwaishing）

店員按錯椰香咖喱牛筋腩飯數量

仔細一看，懷疑店員輸入數量時，手誤將1份椰香咖喱牛筋腩飯輸入成1,533份，導致出現天價，除開每份價錢，可得出每份原價是58元。

網民留言笑說，「食咗千幾個咖哩飯，仲瘋狂過印度人」、「分分鐘食成年都唔掂」、「你1個晏晝食咗人哋成年嘅咖喱牛筋腩飯，健力士一定要頒獎畀你」、「咁餓應該食buffet」、「廚房表示你煮埋我嗰份」、「但係Vivian仲有少少肚餓（無綫電視劇集《老表，你好hea！》台詞）」。

（Threads@huiwaishing）