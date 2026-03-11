輕鐵全卡車乘客逃票斷正？職員突擊查票　目擊者：全部中招罰$XXX

【輕鐵／逃票】輕鐵採用開放式月台設計，乘客上下車記得要拍八達通等支付工具繳付車資。有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布相片，指港鐵輕鐵列車有職員突擊查票，結果一查發現「一查全部都瀨晒嘢」，即同卡車內多人「逃票」未支付車資。



事件引來網民熱議，大讚港鐵職員「捉得好」、「活該！好多人真係博懵唔買票」；亦有網民分享更誇張經歷，「一家大細6口（逃票）我都見過」，亦有網民認為輕鐵月台應加裝閘口，以免乘客因大意而忘記拍卡。



有網民發布相片，指港鐵輕鐵列車有職員突擊查票，結果一查發現多人「逃票」未支付車資。（資料圖片）

乘搭輕鐵要注意！有網民於3月8日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布相片表示，港鐵輕鐵列車內有多名乘客沒有支付車資，被職員查票時「斷正」。

輕鐵突擊查票 目擊者：一查全部都瀨晒嘢

相片見到，輕鐵車廂內至少有3名港鐵男職員手持流動查票機查票，要求乘客出示八達通等支付工具檢查。樓主形容，「一查全部都瀨晒嘢」。

輕鐵車廂內至少有3名港鐵男職員手持流動查票機查票，要求乘客出示八達通等支付方式檢查。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民讚港職員「做得好」：大快人心

網民紛紛讚揚港鐵職員「做得好」，「捉得好」、「大快人心」、「活該！好多人真係博懵唔買票」、「一見到查票就好心涼，等班霸王出醜」、「支持查票，等啲人唔畀$$坐車，正衰人」、「啲人太無賴」、「要對付啲唔守法，應該查密啲」。

也有網民分享更離譜經歷，「一家大細6口（逃票）我都見過」、「一家大細，4個，見過捉到之後個阿媽特登叫啲細路唔好出聲，自己不停解釋點解唔記得拍」。

輕鐵採用開放式月台，上下車記得要拍八達通。（資料圖片）

倡輕鐵加裝閘口防逃票

不過亦有網民認為輕鐵應該加裝閘口閘機，以防乘客不慎「逃票」，「根本要按裝個閘口」、「最簡單set返部入閘機唔使煩」、「輕鐵整個閘就得」。

輕鐵逃票罰款多少？

根據《港鐵附例》，輕鐵乘客逃票可罰款港幣370元。有網民建議增加罰款，打擊「逃票」，「應該改罰3,000元」、「個罰金應該累計，第1次1,500，第2次3,000，第3次4,500」。