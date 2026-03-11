有片｜東鐵阿伯暈倒地上！乘客圍觀無人扶：冷血之都　後續超展開

看到有人跌倒，是扶還是不扶？有女生於社交平台Facebook發布影片，顯示港鐵東鐵線車廂內有1名老伯跌倒在地上疑似昏迷，周圍有大批乘客圍觀，但無人上前攙扶，有乘客呼叫職員幫忙。



影片引來網民爭議，不少人批評乘客、港人冷漠，「個個就手旁觀」、「冷血之都」。但亦有網民認為乘客做法正確，「同騙徒冇關！唔係見人暈倒就扶，分分鐘傷咗佢」、「無急救常識根本唔應該扶，有咩事你負責呀？」。



港鐵回覆《香港01》表示，根據記錄，3月8日晚上約8時，港鐵收到有乘客不適求助，大埔墟站職員登上一列往金鐘方向的東鐵綫列車，協助該名乘客，他表示感到暈眩，職員陪伴他在月台休息，隨後該乘客表示可繼續行程，自行離開。



港鐵東鐵線車廂內有1名老伯跌倒在地上疑似昏迷，周圍有大批乘客圍觀。（Facebook影片截圖）

看到有人跌倒應如何處理？有女生於Facebook發布影片，指3月8日晚上乘搭港鐵東鐵線列車，車廂內有1名老伯突然跌倒地上，沒有反應，「返香港的東鐵上，剛剛1名乘客突然撲倒在地上」。

東鐵車廂老伯突暈倒地上

影片長12秒，見到東鐵車廂內1名平頭裝、戴口罩、穿深色長袖衫褲老伯臉朝下倒在地上，除了手指顫動，其餘一動不動，旁邊還有1個載物紙袋散落。有女乘客呼叫職員幫忙，表示「（老伯）跌低咗無任何反應。（職員）嚟緊喇嚟緊喇」。

老伯周圍有大批乘客圍觀。（Facebook影片截圖）

乘客圍觀無人攙扶

老伯周圍有大批乘客圍觀，但只坐在座位或站在原地，無人上前攙扶。而直至影片結束，老伯仍未站起來。

事件惹起兩派網民爭議。（Facebook影片截圖）

網民爭議：冷血之都 vs 勿亂動傷者

事件惹起爭議，不少網民批評乘客、港人冷漠，「個個就手旁觀」、「好X冷漠」、「冷血之都」、「現在社會就是袖手旁觀」、「香港愈來愈冷漠」。隨即有網民反駁，「咪有人叫緊職員幫手囉，你覺得旁觀啲人可以做啲乜？」、「你真係唔識㗎喎。暈低咗你仲郁佢？」、「唔係見人暈倒就扶，分分鐘傷咗佢」、「不知情况，一般市民勿動，快報車長下一站停車，報警救護」、「無急救常識根本唔應該扶，有咩事你負責呀？」、「睇落好似個個冷眼旁觀，但有學過醫護嘅都知唔好亂動佢身體，行開啲畀空氣傷者」。

也有網民道出無奈原因，「冇人去扶佢因為驚碰瓷」，惟有網民指出，「碰瓷都唔係咁多人嘅地方，你走埋去扶唔會屈你㗎，因為好多人睇住，呢度係香港」。