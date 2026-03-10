觀塘驚現「救人黨」？女子求救受傷朋友　強搶1物　港女機智7字KO

【詐騙／借錢黨／請食飯黨／救人黨】騙徒手法層出不窮！有任職護士的香港女生在社交平台Threads發布影片，指她在行經觀塘時，有1名女子求助表示其朋友受傷「喺地下唔郁得」，要去急症室看醫生，問她有沒有錢可借。樓主回應可幫忙「call白車」，惟對方明言「淨要錢」，又說要錢買麵包，樓主頓感有異，取出手機想拍攝情況，詎料對方搶去手機。她成功搶回手機，說出「7個字」令對方嚇到即時掉頭走，後續更離譜，提醒「各位香港人小心」。



影片引來網民熱議，大讚樓主「做得好」，「你好正，對付呢啲人真係要癲過佢」、「你好叻」、「叻女，反應快」。也有網民認出涉事女子疑為「慣犯」，「尖沙咀、油麻地、旺角、沙田都見過呢條友，應該仲有件喺附近搵食」、「佢真係周圍去呃人，化灰都認得佢個樣」。



有任職護士的香港女生，在社交平台Threads發布影片公開她與疑似騙徒追逐經過。（Threads@choego._）

「警世！各位香港人注意！」該香港女生於3月8日在Threads發布影片，講述遇到詐騙經過。她表示，行經觀塘官立小學下面斜坡時，有操普通話女子截停她問是否本地人，樓主以為對方想問路，於是回答「係」，對方接着稱其朋友「整親定唔知乜，講到好嚴重咁話喺地下唔郁得」，問她有沒有錢，「唔知話要去急症室定睇醫生」。

女子求救受傷朋友 港女察覺有異

樓主於是叫女子帶她前往其朋友處，又說幫忙「call白車」，惟女子全部拒絕，只問她要錢，「佢又話唔使（call白車），淨要錢」。樓主頓悉有異，「我已經估到佢呃我」，於是向對方表示「我係診所護士啱啱放工，可以幫到佢，事實上牛頭角診所真係喺隔離」，然而女子說不用麻煩她，並「改口風」問她要錢「買麵包」，樓主回應「唔麻煩」。

樓主緊追女子狙擊。（Threads@choego._）

女子強搶手機 港女說7字嚇到即走

樓主之後取出手機想拍攝情況，詎料女子即時搶去手機，「我搶返之後，又係咁望住我手機撳啲乜嘢」，而對方看到她解鎖手機，再「改口風」表示「要粒糖就得」，樓主於是說「我男朋友係醫生」，對方聞言立刻掉頭走，樓主則邊拍攝影片邊追趕。

港女拍片狙擊 女子衝紅燈飛奔逃走

影片長46秒，見到1名束長髮、揹布袋、穿淺色長袖上衣、藍色牛仔褲女子正往反方向離開，樓主以普通話表示「我可以幫到你。帶我去一下就行，我也擔心啊」，女子回應「沒關係沒關係，我們不好意思」。

被樓主狙擊，女子急步離開。（Threads@choego._）

樓主再說「妳帶我去就行了，我可以幫到他（女子朋友）。我是護士，因為他有什麼事，也是送到來我們醫院這邊，我們醫院很近啊。他有什麼事我可以幫到他。他在哪裏？近嗎？」，惟女子未有再說話，面露微笑加快急步，樓主緊追。到紅綠燈位置，在剛閃完綠燈轉成紅燈時，女子發出「嗚」聲飛奔過對面馬路離開。影片至此結束。

到紅綠燈位置，在剛閃完綠燈轉成紅燈時，女子發出「嗚」聲飛奔過對面馬路離開。（Threads@choego._）

網民讚港女做得好：好叻

影片引來網民熱議，大讚樓主「做得好」，「你好正，對付呢啲人真係要癲過佢」、「你好叻」、「叻女，反應快，勁」、「你好醒，真係要傳出去畀多啲人知道」。也有人提醒樓主注意安全，「夜晚小心，唔知佢有冇同黨，有咩事行去馬路有車嘅地方」、「搶手機喎，嗌人報警啦」、「下次同佢講帶佢去最近警署」。

網民認出女子疑是「慣犯」活躍多區

另有網民認出該女子疑似是「慣犯」，「又係呢個女人，之前油麻地撞過佢話自己無錢食飯叫我畀錢佢，我有friend喺隔籬開餐廳話帶佢去食，佢即刻走，我都追住去問佢做乜唔食飯淨係要錢，係咪呃人？佢唔答行得好快咁走咗」、「尖沙咀、油麻地、旺角、沙田都見過呢條友，應該仲有件喺附近搵食」、「有幾段片我都見到佢身影，佢真係周圍去呃人，化灰都認得佢個樣」。

（Threads@choego._）