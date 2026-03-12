港鐵逃票？一家五口「人形蜈蚣」式衝閘　後續更衰：挑戰人體極限

港鐵「逃票」手法層出不窮。有香港女生於社交平台Threads發布相片，指在港鐵旺角站目擊有一家五口用1張成人及1張小童票，以「人形蜈蚣」方式一同衝入閘，直呼「睇到我眼都凸埋」。樓主不齒這家人行為，拍下照片，詎料涉事母親竟做出1事更離譜。



相片引來網民嘩然，批評這一家五口行為可恥，「無恥之徒，教壞細路」、「你睇佢哋個樣幾自豪……」、「挑戰人體極限？」。亦有網民認為見慣不怪，「見過喇，一張成人票，三個人一齊入閘。佢地通常會趁人多入閘，一擁而上，博大霧」。



港鐵入閘必須支付足夠車資。（資料圖片）

港鐵一家五口「人形蜈蚣」式入閘

「第1次見……睇到我眼都凸埋」。該香港女生於Threads發布相片，指在港鐵旺角站目擊有一家五口用1張成人票及1張小童票，以「人形蜈蚣」方式一同衝入閘，「阿公阿婆跟住個男人人形蜈蚣一齊衝，之後個阿媽推住個小朋友用小童飛入」。

被拍攝1動作更離譜

不過事件仍未結束。樓主不滿這一家五口行為，拍下照片，一家五口當中的母親疑發覺被拍攝，竟轉身「怒睥」鏡頭。

一家五口已經入閘，母親突然回頭望向鏡頭方向，眼神凌厲。（Threads@junjunnzzz）

一家五口已經入閘，母親突然回頭望向鏡頭方向，眼神凌厲。（Threads@junjunnzzz）

相片見到，這一家五口已經入閘，穿灰色上衣的母親突然回頭望向鏡頭方向，眼神凌厲但面帶微笑。

網民斥無恥

網民看過相片紛紛批評這一家五口行為離譜，「無恥之徒，教壞細路」、「你睇佢哋個樣幾自豪……」、「所以話以前啲閘設計最好，過唔到兩個人」、「挑戰人體極限？」。也有網民分享類似經歷，「我見過有人專登再入閘然後再掃碼出閘，那刻我想建議他們去找職員解決」、「見過喇，一張成人票，三個人一齊入閘，可以過行李的大閘。佢地通常會趁人多入閘，一擁而上，博大霧」。

另有網民建議樓主找港鐵職員處理。樓主回覆指當時已向職員投訴，「講咗啦，個職員咪話佢哋出唔到閘囉」。

根據《香港鐵路附例》，乘客逃票可被徵收附加費，金額1,000元。（資料圖片）

港鐵逃票罰款多少？

根據《香港鐵路附例》，若發現乘客逃票或違規使用2元乘車優惠，將向違例乘客徵收附加費，金額1,000元。