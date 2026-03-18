營業時間只有半天？台路邊攤橫幅下句神反轉　網民揭老闆幽默行銷

如此行銷手法實在幽默！台灣有賣鳳梨的路邊攤掛上橫幅，表示「營業時間只有半天」，正當眾人以每日8小時工時計算，以為只是營業4小時，下句「早8到晚8」卻引來錯愕，原來老闆是以24小時計算，換算一半即12小時，想表達店舖營業時間很長，因此引來網民笑稱「這和我理解的半天有點不太一樣」，又調侃若然招聘員工，對方或會疲憊不堪，「不用全心全身投入，只要你的肝」。



鳳梨路邊攤掛橫幅 營業時間只半天！

台灣有民眾在facebook群組「路上觀察學院」上傳照片，指嘉義市有賣鳳梨的路邊攤掛上紅色橫幅，上方寫有「營業時間只有半天」。由於當地普遍工時為8小時，若然以半天計算，上班時數理應為4小時，實在吸引。

後續1句神反轉震驚網民

詎料橫幅後方1句「早8到晚8（即早上8時到晚上8時）」，才發現原來老闆所指的半天是以24小時計算，換算一半即12小時，以幽默方式表達店舖營業時間很長，樓主因此調侃若然攤檔招聘員工，「每天只上半天班（12小時）喔」，暗示會累到不行。

路邊攤掛上紅色橫幅，寫上「營業時間只有半天，早8到晚8」，以幽默方式表達店舖營業時間很長。（「facebook「路上觀察學院」圖片」）

網民笑：這和我理解的半天有點不太一樣

許多網民認為老闆邏輯上沒錯，「老闆是實在人」、「12小時，沒毛病」，但笑稱「這和我理解的半天有點不太一樣」、「是這樣，但不是這樣」、「不用全心全身投入，只要你的肝」、「佛心，睡覺給你睡半天還不滿足」、「一個星期只營業3天：昨天，今天，明天」。不過有留言指大眾誤會老闆意思，「他是說營業時間，不是上班時間」，認為即使老闆招聘，員工亦無需上班12小時。

網民爆老闆幽默宣傳手法：他的布條很常換

另有人指出，其實以上都是老闆幽默宣傳手法，「他的布條很常換」、「之前我記得老闆掛的是『小時候不讀書，長大賣鳳梨』」、「這個之前是，停紅燈要做什麼，當然是買鳳梨」、「連這種工作也玩數字遊戲，可見這個老闆不簡單」，同時有曾光顧的食客大讚攤檔鳳梨味道不錯。

（facebook「路上觀察學院」）