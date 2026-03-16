女乘客父親危殆！電召車狂飆到醫院　司機收貼士慨嘆︰最心酸小費

親人即將離世，任何人都會想盡快見對方最後一面。馬來西亞1名電召車司機在網上表示，日前接載1名女乘客，由酒店前往醫院，未上車前對方已經私訊指父親在醫院情況危急，希望他盡快接載。司機盡其所能開得快點，「距離醫院僅剩3分鐘車程時，乘客的哭聲愈發淒厲」，最後抵達目的地，女乘客支付20令吉小費（約40港元）。司機形容「這是最令人難過的小費」，希望對方一切安好。



帖文引來許多網民關注，該名女乘客事後留言指，當日正值母親生日，但父親最終離世，「衷心感謝您伸出援手」。大量網民留言「節哀順變」、「願死者安息」、「司機已經盡了力，你都不要太傷心」。



女乘客未上車前已經私訊明言父親在醫院情況危急，希望樓主盡快接載。（threads@kuunesaurus圖片）

女乘客要求盡快接載︰爸爸在醫院情況危急

樓主在threads表示，早前1個傍晚接單，由德帕爾馬酒店（De Palma Hotel ）前往安邦醫院（Hospital Ampang）。女乘客上車前已經私訊，希望樓主盡快到達接人，原因是「我爸爸在安邦醫院情況很危急」，樓主聞言回答盡快趕到，女乘客為給予壓力一事道歉。

順利抵達後，女乘客立即支付20令吉（約40港元）貼士和下車，樓主形容「這是最令人難過的小費」、「願主賜福」。（threads@kuunesaurus圖片）

下車前支付20令吉貼士

樓主接人後火速趕到醫院，途中已經見到女乘客眼眶含淚，「距離醫院僅剩3分鐘車程時，乘客的哭聲愈發淒厲」，最後順利抵達，女乘客立即支付20令吉（約40港元）貼士和下車。

樓主接人後火速趕到醫院，途中已經見到女乘客眼眶含淚，「距離醫院僅剩3分鐘車程時，乘客的哭聲愈發淒厲」。（AI生成圖片）

樓主︰這是最令人難過的小費

樓主在文中形容「這是最令人難過的小費」、「願主賜福」，帖文引來大量網民關注，引來該名女乘客的留意，她留言指，父親在母親生日已經離世，多謝樓主接載，「讓我從無助中脫困，衷心感謝您伸出援手」，同時感謝所有為父親祈禱的人士。許多網民留言安慰「願安息」、「你和媽媽都不要太傷心」、「相信樓主已經盡力很快趕到」。

（threads@kuunesaurus）