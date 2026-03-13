台男遊港誤購屈臣氏「樣品盒」　港網友熱心相助　引官方回覆極暖

港人熱心助人舉動，實在令人感動！有台灣遊客在社交平台分享，指來港旅遊時到屈臣氏購買4盒舒緩痛症的黄道益活絡油，但返台後才發現其中1盒為樣品盒，即是裏頭沒有貨品，只供店舖作展示之用，遂在網上發文求助，希望有港人可以幫忙轉達事件予香港屈臣氏。



有香港網民於是在留言區標注屈臣氏官方帳號，「救救傻孩子」，迅速引來小編注意並留言稱會跟進事件，樓主因此感激港人熱情相助，同時讚揚港人辦事效率。



台灣有遊客來港到屈臣氏購買4盒藥油，返台後才發現其中1盒其實是「樣品盒」。（「threads＠changlung_hung」圖片）

台灣旅客訪港 到屈臣氏購買藥油

「抱歉，有個笨蛋台灣人，把你們的樣品買走囉！」該台灣男生在threads帳號「changlung_hung」發帖，指他近日來香港旅遊，其間到位於銅鑼灣國泰大廈的屈臣氏，購買4盒50毫升的黄道益活絡油，根據收據顯示合計付款約320元。

誤取展示「樣品盒」返台 網上發文求助

不過從他拍攝的片段顯示，他拿起其中一盒時明顯感覺「輕飄飄」，而反轉背面可見裏頭根本沒有貨品，盒上還寫有「請往收銀處取貨」，代表那個為店內樣品盒而已，但他已經離港返台，故發文求助，詢問「有沒有好心的香港人可以幫我跟屈臣氏說，我不小心買走你們的樣品囉」。

樓主在屈臣氏購買4盒50毫升的黄道益活絡油，合計付款約320元。（「threads＠changlung_hung」影片截圖）

他拿起其中一盒藥油時，明顯感覺「輕飄飄」不像是有重量。（「threads＠changlung_hung」影片截圖）

當他反轉背面可見裏頭根本沒有貨品，盒上還寫有「請往收銀處取貨」。（「threads＠changlung_hung」影片截圖）

收銀員被指失職？ 網民提1點說情

帖文引來台港兩地網民熱議，認為收銀員和樓主都各有責任，「空盒明顯有重量分別吧」、「我也嘗試過，店舖開了一瓶乳液給客人做樣品使用，我沒有留意把那個買走了，但是那瓶乳液應該是剛開封的，所以基本上都是九成滿，所以我也懶得回去換」、「畀錢時收銀唔係應該會自動拎貨出嚟㗎咩？」。有人則為店員說情，「如果買複數產品，店員通常只會scan其中一盒」。

香港threads友熱心相助 迅速引官方回覆

不少熱心香港網民留言標注屈臣氏官方帳號，「救救傻孩子」、「有台灣人找你」。而屈臣氏小編相隔約8小時留言，要求樓主提供相關購買紀錄資料，以便他們稍後跟進，速度震驚樓主，他於是感激香港網友們熱情協助，同時讚揚「連官方都跳出來回覆了，香港人效率真的很高耶」，並稱「對於自己犯蠢這件事，實在是笑死」。

香港網民紛紛標注屈臣氏帳號，小編迅速回覆，要求樓主提供相關購買紀錄以便跟進。（「threads＠changlung_hung」截圖）

（threads＠changlung_hung）