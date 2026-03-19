農曆2月2日龍抬頭｜命理師列7大禁忌＋財運爆發3生肖　屬虎有偏財

命理專家小孟老師在臉書指出，3月20日農曆二月初二龍抬頭當天，生肖虎、生肖龍、生肖鼠三大生肖特別受到龍神眷顧，建議前往廟宇參拜可轉運、補財庫。



這天同時是土地公、濟公的誕辰，又被稱為「龍抬頭」，小孟老師也列出七大禁忌提醒民眾避開。

屬虎者在龍抬頭當天適合參拜土地公、濟公，正偏財運可獲得全面提升。小孟老師表示，當天不妨試試手氣，有機會贏得額外財富。

屬龍者若為學生可祈求學業進步，上班族則可保佑工作穩定，有望激發新靈感。

屬鼠者得到龍神加持後，龍抬頭當天特別適合去拜拜，不管做什麼都能事事順利，投資運也相當不錯。

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小孟老師提醒，龍抬頭當天有七大禁忌需要注意。

1. 首先不要敲打水龍頭，因為水龍頭顧名思義也是「龍頭」，隨意敲打會造成財運下滑。

2. 古代相傳粥為「龍血」，象徵龍子被煮，因此當天應避免喝粥。

3. 龍抬頭當天洗衣服會影響磁場，也應該避免。

4. 使用尖銳物品方面，龍抬頭這天不要動刀針線、磨食材，怕會誤砍到龍頭或刺到龍眼，磨食材也容易磨到龍頭，容易惹怒龍王。

5. 龍抬頭是吉日，應該開門迎接龍王，不要說「關門」以免龍氣進不來。

6. 龍蝦很像龍王，所以龍抬頭日不宜吃蝦。

7. 屬龍者當天還有特別禁忌，因為屬龍者為飛龍在天，當天洗頭代表洗龍頭，容易誤傷龍頭，小孟老師建議隔天再洗。



民俗說法僅供參考。

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