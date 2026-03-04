驚蟄撞天赦日成超強開運機會　增財運秘法曝光「打小人不寫人名」

3月5日為二十四節氣中的「驚蟄」，恰逢2026年的第一次天赦日，是「超強開運日」。台灣命理師柯柏成分享，這天按照過去的天赦日都可以煮錢水增加財運，但今年的驚蟄可以加做一件事情。



柯柏成在臉書表示，這種驚蟄搭配天赦日的好日子，下次要等到這樣的狀況是2106年整整80年後下個世紀，按照過去的天赦日都可以煮錢水增加財運，但今年的驚蟄可以加做一件事情，當天一定要做一件「對應的現實行動」，例如：

「該聯絡的，發一封簡訊」

「該放下的，刪一個聯絡方式」

「該開始的，正式投出一個申請」



柯柏成分享，驚蟄打小人天赦日升級版，準備黃色紙片，上面可以不寫具體人名，而是寫「一切財運阻礙」、「事業發展屏障」等。在自家門口或垃圾桶上方，用舊的拖鞋或鞋底拍打紙片，同時心中堅定念道：

春雷驚蟄，萬物復甦，打盡一切攔路虎，嚇退所有窮衰神，貴人現前，財運亨通！

拍打後，將紙片與一點黑芝麻或豆子（象徵害蟲小人）一起用紅紙包住，扔進社區垃圾桶(千萬別帶回家扔自家垃圾桶)，才能在外面送走所有小人及阻礙。柯柏成表示，驚蟄逢天赦日核心在於清理與和解，懺悔祈福，淨化財庫。

1. 最佳時間：

驚蟄當日上午7點至11點（辰時至午時），此時陽氣生發，與驚蟄雷氣相應。

2. 地點：

前往供奉玉皇大帝、關聖帝君、北極玄天上帝的廟宇為最佳。若在家，需在潔淨的陽臺或庭院，面朝戶外天空進行。

3. 準備特殊金紙與疏文：

金紙：必備 「天公金」，並加上 「百解消災符」（一種印有懺悔經文、用於焚化解厄的金紙，香鋪有售）。

疏文：購買或手寫 「天赦日懺悔祈福疏文」廟方也會提供，務必親自用黑筆清晰填寫：姓名、出生年月日時、住址，以及具體想要赦免何事（如：小人官非、財務損失、口舌是非、健康困擾等），並祈求賜予新的財運、健康或機會。

4. 供品建議：

清茶三杯、帶殼桂圓、花生（象徵圓滿發生）

百合、紅棗（象徵百事和解、鴻運早來）

應季水果（如柑橘、蘋果、菠蘿）

鹽和米各一小碗（象徵淨化與豐足）



5. 儀式步驟：

淨手後，擺好供品，點燃香燭。手持疏文，虔誠默念或小聲誦讀一遍，向玉皇大帝/眾天神稟明。將疏文與 「天公金」、「百解消災符」 一同焚化，心中觀想所有阻滯、晦氣隨之煙消雲散。等待香燭燃盡，誠心叩謝。

柯柏成指出，煮錢水可比照過去天赦日煮的方式，上次天赦日留下的錢母不要重複使用，可以捐出去便利商店的零錢箱或廟裡的福德箱，讓良善的循環啟動。

