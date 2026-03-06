3月將現激罕「六星連珠」　4生肖命運強迫轉向　屬蛇隨時大破財？

三月將出現極為罕見的「六星連珠」天象，六顆重量級行星排成一線，巨大的引力共振將重新定義能量秩序。



台灣塔羅牌老師艾菲爾警告，三月將成為關鍵轉折點，對於生肖而言，這不只是單純的運勢起伏，而是一次「命運的強迫轉向」。

這股能量將帶來極端化影響，它可能讓原本沉寂的計畫瞬間爆發，也可能讓不穩的關係徹底崩解。（unsplash@Greg Rakozy）

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，這股能量將帶來極端化影響，它可能讓原本沉寂的計畫瞬間爆發，也可能讓不穩的關係徹底崩解。三月份將是一個分水嶺，有些人將乘風而起，也有些人需提防陷入動盪與不安之中。

生肖猴：判斷失準，溝通失焦

生肖猴的朋友容易「聰明反被聰明誤」，這股巨大能量對其而言過於雜亂。受海王星與水逆干擾，極易陷入「資訊超載」的焦慮，進而做出錯誤的商業判斷。人際互動也可能因誤解或玩笑過頭而產生裂痕。艾菲爾建議，此時應採取冷處理，放慢步調，重大事項暫緩拍板，多留緩衝空間，才能避開連鎖失誤。

生肖蛇：財務起伏，風險升溫

生肖蛇三月份容易遇到「突發性」的財務損失，需特別留意金錢流向與投資選擇。可能是因為對風險的過度自信，或是遭遇不透明的投資騙局，這種壞影響讓一向冷靜的人也可能在誘惑面前失準。艾菲爾提醒，這是一段「資產縮水」的高風險期，請務必守住現有資本，拒絕任何形式的投機，以免在星象動盪中損失掉辛勤積累的底氣。

生肖豬：情緒內耗，關係緊繃

受六星連珠引發的水象能量過盛影響，生肖豬易陷入深度的「情緒內耗」，對周遭變動異常敏感，容易將他人的無心之舉過度解讀為惡意，這會導致你與伴侶或家人之間出現隔閡，容易演變為冷戰或疏離，這種內在安穩感的喪失會讓人顯得失魂落魄。艾菲爾建議，多親近大自然進行能量淨化，不要在情緒高點做任何情感決定，「學會與自己的不安共處」。

生肖狗｜壓力聚焦，責任加重

生肖狗受到土星能量影響，將面臨沉重的壓力感，這股能量會直接體現在健康與家庭上。三月份可能面臨長輩的健康問題或家宅維修支出，此外，也要注意自己的老毛病復發，特別是與壓力相關的腸胃或睡眠問題。艾菲爾提醒，這種壞影響體現為「責任的過度負荷」，容易感到疲憊不堪，務必排定優先順序，先照顧好自己的身體，才有餘力守護家人。

【延伸閱讀】2026桃花運最旺4生肖：屬猴愛情運勢紅到發紫 誰最有機會結婚？

+ 17

延伸閱讀：

12星座健康總運勢！牡羊易眼睛疲勞 摩羯注意家庭壓力

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

