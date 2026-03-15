荃灣餐廳早餐驚見反肚蟑螂！家長批︰小孩食幾啖就見到　網民炮轟

外出用膳除了味道之外，食物安全同樣重要！本港有家長在網上表示，其小孩日前獨自到荃灣1間日式餐廳用膳，叫了午餐肉及煎蛋配蕃茄湯公仔麵，加上熱奶茶，盛惠35元，「食咗幾啖，結果在湯入面發現1隻反肚嘅小強（蟑螂／曱甴）」，家長形容「太嘔心啦」，指出平時在餐廳地下見到很多蟑螂，「估唔到今次喺食物入面」。



大量網民留言指「之前食過外賣都肚屙，無再幫襯」、「有無埋單？」、「打1823，小朋友食到可大可小」。



樓主表示，現場是荃灣1間日式餐廳，「小朋友今朝食早餐」，但只吃了少許，即在湯內發現1隻「反肚嘅小強」。（facebook群組「荃灣人」圖片）

湯內發現「反肚嘅小強」

樓主在facebook群組「荃灣人」表示，現場是荃灣1間日式餐廳，「小朋友今朝食早餐」，但只吃了少許，即在湯內發現1隻「反肚嘅小強」。樓主慨嘆平時已在餐廳地下見到很多蟑螂，但今次食物內有曱甴，批評「衛生真係唔掂」。

曱甴四腳朝天，明顯死去，屍體被人撥到碗邊，有人用叉子觸碰蟑螂屍體，其他人驚呼「唔好攞支叉掂佢」。（facebook群組「荃灣人」影片截圖）

蟑螂被撥到碗邊

樓主沒有交代小朋友的年齡，同時上載拍攝蟑螂的影像，可見曱甴四腳朝天，明顯死去，屍體被人撥到碗邊，有人用叉子觸碰蟑螂屍體，其他人驚呼「唔好攞支叉掂佢」，收據顯示事發早餐的購買時間是今年2月28日早上8時許，顧客點選午餐肉及煎蛋配蕃茄湯公仔麵，加上熱奶茶，盛惠35元。

收據顯示事發當日是今年2月28日早上8時許，午餐肉及煎蛋配蕃茄湯公仔麵，加上熱奶茶，盛惠35元。（facebook群組「荃灣人」圖片）

網民︰報1823，食環會做嘢

帖文引來許多網民討論，「加料？」、「報1823，食環會做嘢」、「早排堂食，地上都見小強，仲有好多飛嚟飛去大小蚊滋、 蒼蠅，搬幾次枱，勁快食完走」。

（facebook群組「荃灣人」）