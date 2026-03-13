DSE口試長者兵團！考場阿婆阿嬸考生爆應考目的　網民：殘害幼苗

2026年DSE香港中學文憑試已正式開考，有考生應戰英文口試時，發現考場有「阿婆」考生，更和她分配到同組，本以為對方「好把炮」，殊不知婆婆完全未理會別人發言，「淨係聽到佢講咩save money，真係好癲」。有考生遇到同樣情況，指和1名「阿嬸」考生，「唔係好明佢講乜」，好奇問對方為何應考，答案令他傻眼。不少網民批評長者級考生連累爭取升讀大學的中六生，拖累小組整體成績，「好心阿婆，唔好出來殘害幼苗」，但又提醒考生們應先專注應考餘下科目。



翻查資料，去年考評局公布，DSE 2025共有2名長者考生，分別71歲及66歲，一人為日校考生、一人為自修生，而近年應考的長者考生人數也相當稀少。



2026年DSE香港中學文憑試已正式開考，考生應試之餘也在網上分享考場見聞。（資料圖片）

女生遇阿婆級考生 「淨係聽到佢講咩save money」

DSE英文口試後，許多考生在Threads分享應考經歷，有女生分享自己3月11日在拔萃女書院應考時，「遇到個癲佬，係個阿婆嚟」，形容對方「應該都50幾60成頭白髮成面皺紋 然後講嘢有氣無力咁」，剛好她們被分配到一組婆婆發言時只管不停讀文章，完全未回應其他學生發言，「淨係聽到佢講咩save money，真係好癲」，沒想到同場會有2名自修生。

有考生應考英文口試時遇上「長考級」考生，指根本聽不明對方說什麼，「淨係聽到佢講咩save money，真係好癲」。（AI生成圖片）

婆婆完全離題 幸「隊友」出聲

女生見對方是自修生，直覺其英語應相當老練，「我一開始真係以為佢好把炮」，應考時因太緊張，也英語表達有誤影響分數，「我淨係問佢對呢個topic有咩睇法但大家完全聽唔明佢講咩」，幸好有「隊友」出聲引導該婆婆，「我想同佢講離題又驚講錯」。

網民：懷疑係Auntie為仔女清除對手

有人留言指身處同一考場的另一眼，同樣留意到該名婆婆，「第一眼見到佢，我以為佢英文好勁」。不少網民好奇，「阿婆考oral做乜事」、「阿婆考DSE嚟做乜」、「懷疑係Auntie為仔女清除對手」、「阿婆表示：我行橋多過你行路，食鹽多過你食米，等我阿嬋教你咩係Financial literacy（金融素養）」，有留言覺得一些長者考生參加口試可能會連累學生哥的成績，「好心阿婆唔好出來殘害幼苗啦」。

網民安慰遇上長者級考生的人，應專注下一科考試，以免影響應考心情。（資料圖片）

無獨有偶，另有DSE考生分享英語口試遇到年長考生，發帖問「請問考Speaking同一個阿嬸同組考嘅機率係幾多」，他一到考場見到有大嬸考生，已有不祥預感，入房預備又撞見對方，「我心入邊瘋狂祈求，千祈唔好同佢一組，結果天意弄人，個阿嬸攞完紙之後就到我啦」，2人更分配到相鄰位。

年長考生透露應考目的：我係嚟玩吓㗎咋

應考時，樓主很努力和大嬸交流，「但係都唔係好明佢講乜」。考完後離開課室，大嬸主動問他是否應屆的DSE考生，見他答是，大嬸即透露自己的應考目的，「我係嚟玩吓㗎咋」。樓主內心爆粗「你嚟玩X我就真」，「我真係心諗今鋪死得」。

網民安慰：起碼已經考完，專注喺其他卷

帖文引來其他同考場考生「相認」，「阿嬸係咪染紅色頭」，「嗌完啊嬸個number之後勁驚嗌到我」，但都安慰遇到年長考生的人，「起碼已經考完，專注喺其他卷」。有網民笑言，應屆考生見到這類年長考生不用緊張，「幫手拉低個curve，應該要多謝佢」、「咁咪有個人頂咗唔合格嗰個位囉，其他人正常都會合格」，揶揄長者是否「用生果金」報考DSE。

去年有2名長者考生 分別71歲及66歲

去年考評局公布，DSE 2025共有2名長者考生，分別71歲及66歲，一人為日校考生、一人為自修生。而DSE 2024最年長考生70歲是自修生，還有1名67歲的夜校考生，DSE 2023最年長考生71歲、DSE2022最年長考生70歲、DSE 2021最年長考生69歲，只報考一科。