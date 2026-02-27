東京電話亭為何擺滿鮮花？一度出現人龍　真相曝光與悼念完全無關

最近，東京神保町的某個公共電話亭出現了稀奇的景色，不但排起了隊伍，更有許多人在公共電話上放上花朵，引起了網友們的關注。究竟是甚麼原因讓這個公共電話亭有著這麼奇異的光景呢，讓我們一起來看看吧。



平凡無奇的電話亭卻排起人龍

近日，在東京神保町的一個角落，出現了奇特的場景，一間看似平凡無奇的公共電話亭，卻聚集起了人龍，並且在電話上以及附近擺放起了鮮花，引起了日本網友的關注。為什麼會有著麼奇妙的景象呢，追究其原因，居然與去年火紅的動畫電影《鏈鋸人》有所關聯。

由漫畫家藤本樹所創作的《鏈鋸人》在2025年9月推出了動畫電影《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》，電影一上映便引起了巨大的轟動，不但在日本連續七個周末蟬聯票房榜首，票房收入更突破了100億日圓。而在神保町的周邊，有許多的街景都讓人聯想到電影中的經典場景，也讓神保町被該部作品的粉絲們視為聖地。

《鏈鋸人》紅透半邊天，聖地吸引粉絲造訪

不論是日本或是海外，許多粉絲都因此來到神保町進行聖地巡禮，其中，就包含那間公共電話亭，那是主角淀治與女主角蕾潔初次見面的場景，當時，主角還送給了蕾潔一朵非洲菊。也因為這個因素，也有許多粉絲帶著一朵朵的非洲菊，就為了重現電影內的經典場景，並在離開前將其棄置在電話亭周遭。

在Google地圖的評論上，也有著許多關於該電話亭的評論，像是「從韓國來進行聖地巡禮，直接感受到了動畫所帶來的感動」、「粉絲的愛圍繞在整座電話亭」等等，這樣的行為，很快在網路以及社群上傳開，並引起了日本網友的熱烈討論。

隨意棄置鮮花已經造成困擾

電話亭中已有提示牌。（Japaholic）

知道該作品的網友，自然能夠理解粉絲們進行聖地巡禮的心態，但對於其他目擊者來說，就不是那麼一回事了。有一些網友表示「這麼多花就像是有人在這裡過世似的」、「有5個人在拍公共電話亭，看起來真神秘」等等，甚至有人看到現場擺放了插畫，對於這樣的棄置行為，也引起了使用者的困擾以及擔憂，在電話亭角落甚至可以看到小小的告示牌，提醒民眾注意勿隨意棄置物品。

根據管理該公共電話亭的NTT東日本公司表示，該告示牌並非公司所設置，若在例行清掃時發現留下的物品，會進行撤除，並呼籲大眾：

對於作品帶動民眾對公共電話的關注深感榮幸，但請體諒周邊居民與使用者，不要留下鮮花以及私人用品，我們將不勝感激。

做個有公德心的好粉絲

事實上，除了該公共電話亭外，在神保町的其他聖地也發現了被放置的鮮花，也造成了當地區公所的困擾，雖然能理解粉絲們進行聖地巡禮的心情，但還記得要保持公德心，勿隨意棄置物品，才是個有品德的好粉絲唷。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】