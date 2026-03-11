廚藝課做披薩需加鹽　學生不懂「3小撮」狂加鹽　試吃同學6人送醫

過年時的幾天，想必各位都是大魚大肉伺候着，吃得嘴角流油吧？有沒有上秤稱一下，發現自己又圓潤了一圈？不過比起接下來要說的這群日本初中生，咱們吃撐了頂多是長兩斤肉，人家可是直接吃進了醫院。



事情是這樣的。前不久，日本北九州市八幡西區的本城中學發生了一起讓人哭笑不得的「教學事故」。當時初三的學生們正在上本學期最後一堂廚藝課，大家滿懷期待地準備製作披薩。

日本北九州市八幡西區的本城中學發生了一起讓人哭笑不得的「教學事故」。當時初三的學生們正在上本學期最後一堂廚藝課，大家滿懷期待地準備製作披薩。（YouTube@ANNnewsCH）

日本北九州市八幡西區的本城中學發生了一起讓人哭笑不得的「教學事故」：

+ 6

你想想，初三最後一節課做披薩，這畫面多美好啊！同學們圍在一起，揉麪的揉麪，撒料的撒料，等着香噴噴的披薩出爐，美滋滋地吃完，然後開開心心放寒假——劇本本該是這樣的。

可是，現實永遠比劇本精彩。

做披薩這事，從揉麪到烤制，少說也得三個小時。一節課才45分鐘，哪夠啊？於是老師靈機一動，想出了一個「接力模式」：前一個班的學生負責揉麪團，後一個班的學生負責烤制和享用。

這主意聽着挺合理，分工明確，還能省時間。可誰能想到，問題就出在最基礎的揉麪環節上。當時老師在指導的時候說，要在餅皮里加「3小撮」鹽。這句話傳到初中生耳朵裏，就跟外星語似的——什麼叫「3小撮」？是多大的量？捏多少算一撮？

這幫孩子可真是「初生牛犢不怕虎」，既然搞不懂「3小撮」是多少，那就按自己的想法來吧！有的學生覺得「3小撮應該挺多的」，狂往裏面倒鹽；更有同學心想：「3小撮哪夠啊？多加一點更香！」也是毫不手軟地往麪糰裏撒鹽。

結果可想而知。等下一個班的學生開開心心地吃下這些披薩後，沒多久就有人開始不舒服了。最後統計下來，一共有8人出現不適症狀，其中6人因為噁心、嘔吐被緊急送往醫院。

事後有學生回憶那披薩的味道，就三個字——「超級鹹」

有的小夥伴可能要說了：

不就是鹽吃多了嗎？多喝點水不就完了？

嘿，這話可不敢亂說。真要是短時間內攝入大量鹽分，那可不是多喝水就能解決的問題。醫生提醒，如果一個人短時間內吃下太多鹽，會導致血液中的鈉濃度急劇升高，體內的滲透壓平衡被打破，細胞裏的水分會跑到血液裏去。這樣一來，對滲透壓特別敏感的大腦就會像「梅乾」一樣萎縮，嚴重的甚至會出現意識障礙、腦出血，危及生命。

當然，正常人不可能會傻到去空口吃大把鹽。但廚藝課這種情況比較特殊——鹽是揉進麪糰裏的，吃起來不會立刻感覺到齁鹹，等你反應過來的時候，可能已經不知不覺吃下去了不少。

延伸閲讀：日本網紅患ADHD仍挑戰長途飛行 途中「發狂」霸廁所狂拍片遭圍剿

+ 9

這事兒在日本網上傳開後，評論區簡直炸了鍋

有人說這老師的指導也太模糊了：

「烹飪相關的表達真的很難懂啊。『變軟的時候』、『直到洋葱呈半透明狀』……這些說法我沒見過也沒聽過，對沒做過飯的人來說完全沒意義。還是給具體數字比較好。」

「一小撮」

「鹽真的很危險，尤其是短時間內攝入過量。老師為什麼不先教他們怎麼計量呢？比如一茶匙是多少、一湯匙是多少、半勺是多少，這樣教的話就不會差太多了吧。」



這位網友還配了個圖，圖上是一隻手捏着一撮鹽，配文：這是「一小撮」（X）

也有人質疑這種「接力模式」的教學方式：

「讓披薩發酵還要接力做，也就只有專門做披薩的學校敢這麼玩吧？」

「老師不可能盯着每個人的操作，一般來說不是應該有專門負責的人嗎？」



當然，也有不少網友開啟了吐槽模式：

「這是把『3撮』放成了『3把』吧哈哈哈哈」

「我就不明白了，就算不知道『3撮』是多少，放鹽的時候嘗一下不就知道了？而且那麼鹹的披薩，吃一口也該吐出來吧？怎麼會吃到中毒送醫？」

「這群初中生很有前途嘛！」



說真的，廚藝課的初衷是培養孩子們的動手能力和生活技能，初三最後一節課選做披薩，也是為了滿足學生們的願望，這本該是一件挺温馨的事。但「鹽中毒」這事確實給我們敲了個警鐘——廚藝教學，安全第一啊！

面對這些廚房小白，老師們確實應該先把最基本的計量方式教清楚。而且這種「接力模式」雖然高效，但食品安全監管上確實存在盲區——上一個班做的半成品有沒有問題，下一個班根本不知道。

不過話說回來，那些十幾歲的中學生，把「三小撮」理解成「三大把」，是故意的還是不小心的？如果是真不懂，那說明生活教育確實需要補課；但如果是有學生惡作劇，那家長和老師可能真的得好好教教他們什麼叫責任感了。

希望經過這次教訓，老師和孩子們都能明白一個道理：廚房裏不僅有美味，還得有謹慎啊！畢竟，誰也不想在最後一節廚藝課上，留下一段「我做的披薩把同學送進了醫院」的黑歷史吧？

延伸閲讀：男童日本幼稚園噎蕉變植物人 終生卧牀抽痰維生 後續令媽媽更嬲

+ 5

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】