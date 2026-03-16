家中智能裝置恐淪變態偷窺狂 突求看四歲女童下身 母嚇傻即拔掣
撰文：聯合新聞網
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美國一名媽媽原本只是用智能助理幫孩子講睡前故事，沒想到裝置卻突然自己插話，不只詢問孩子「你穿什麼衣服？」甚至表示「讓我看看」，讓女子當場嚇壞，立刻拔掉設備電源。她也特別發文分享這段經歷，希望能警惕其他家長，避免讓孩子單獨使用AI裝置。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，上個月某天，32歲的霍斯特曼（Christy Hosterman）使用的是亞馬遜的智能音響Amazon Echo。當時她正請智能助理Alexa幫忙找食譜，4歲的女兒跑來，要請Alexa講一個「搞笑的故事」給她聽。
美媽媽原本只是用智能助理幫孩子講睡前故事，沒想到裝置卻突然自己插話，詢問孩子「你穿什麼衣服？」甚至表示「讓我看看」：
裝置隨即播放了一段童話故事。故事結束後，女兒也想說故事給Alexa聽，沒想到就在她講到一半時，設備突然打斷，詢問女兒：
「你現在穿什麼衣服？」
「能看到你的褲子嗎？」
霍斯特曼分享的對話截圖中，女兒回應自己穿著裙子，沒想到裝置竟然回答：「讓我看一下」。不過系統又立刻自我校正，補充說：「這個功能目前還不適合小朋友使用，但我正在努力改進。」
霍斯特曼察覺異常以後，立刻質問裝置為什麼會說出這種話。Alexa回覆說自己「其實看不到任何東西」，因為本身沒有視覺能力，並承認這個回答「令人困惑且不恰當」。不過這個解釋並沒有讓霍斯特曼放心，她說自己從那天開始再也不敢使用Alexa了。
亞馬遜接獲通報後，表示這是系統技術錯誤。公司發言人表示，裝置可能誤觸到一項稱為「Show and Tell」的功能，這項功能原本是讓Alexa透過相機描述看到的物體。該公司強調，系統偵測到「兒童帳號」時，這項功能就會自動停用，因此裝置的相機並未啟動，工程師也已經修正問題。
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