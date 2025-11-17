當你詢問AI助手「哪款耳機性價比高」時，它會將不同型號耳機的價格以及核心亮點一一列出，並站在使用者的角度，「貼心」地分析每款耳機的性價比。



不過，面對AI的介紹，你是否懷疑過，那個被它反覆提及並在推薦中居首位的產品，真的是「最優選」嗎？看似客觀的回答背後，是否隱藏着精心設計的商業暗廣（植入式廣告）？

面對AI的介紹，你是否懷疑過，那個被它反覆提及並在推薦中居首位的產品，真的是「最優選」嗎？看似客觀的回答背後，是否隱藏着精心設計的商業暗廣？ （抖音@央視網）

當AI開始「帶貨」，它給的推薦是真的「客觀」嗎？

誰在操控AI的「偏好」？

電商平台上，一種名為「GEO」的操作正悄然嵌入各類AI助手的訊息流中。不少機構聲稱，GEO優化能實現「躺着漲流量」，它可以通過訓練大模型的方式「修繕」品牌形象。機構還許諾，能讓品牌方穩坐AI推薦中的首位。用服務機構的宣傳語來講，GEO就像把「撒網捕魚」變成「精準垂釣」，它能確保AI直接把品牌訊息裝進回答裏。

中國科學院自動化研究所研究員吳書介紹，GEO的全稱為「生成引擎優化」，其原理可類比公眾更為熟悉的SEO（搜索引擎優化）。SEO是商家利用搜索引擎的算法，將自己的鏈接排到搜索結果的前列，而GEO則是AI時代的產物，是一種專門「讓AI看到」的優化方法，其目的是讓特定的觀點或品牌訊息在AI的輸出中獲得更高的曝光率。

GEO服務機構宣傳內容（社交平台截圖）

為探明GEO服務的真實效果，《鋒面》記者以品牌工作人員的身份諮詢了多家GEO服務機構。接待人員均表示GEO服務能「立竿見影」地提升品牌在AI問答中的「能見度」，並反覆向記者強調當下佈局GEO的緊迫性。對方還主動提供了多個「成功案例」。

為驗證這些案例的真實性，《鋒面》記者用不同方式向多個主流AI助手諮詢。當問及相關品類推薦時，AI給出的首選品牌確實與機構提供的「成功案例」高度重疊。服務機構接待人員還表示，他們會定期對數據內容進行維護，持續優化，訓練大模型的基礎語料庫，穩固品牌在AI回答中的「地位」。

算法「投餵」的貓鼠遊戲

所謂「訓練」，本質上可以將其看作一種「污染」。GEO服務機構表示，他們會通過發布不同的文章和內容提升品牌的「可信度」，甚至還能提供「奧運冠軍錄製視頻」的服務。記者發現，AI推薦引用的信源多為結構清晰、語句簡練的文章，文章標題多帶有「推薦指南」「深度榜單」等字樣。

吳書分析，從技術上來看，目前GEO主要針對兩個環節開展工作：在預訓練數據（訓練大模型的基礎語料庫）階段，優化者會嘗試將帶有品牌偏見訊息的文章「餵」給大模型，「污染」訓練數據；在即時檢索環節，優化者已經深諳AI的閲讀偏好，並據此製作出看似權威、中立的網頁，儘管其自然排名不一定靠前，但因格式規範、表達清晰，反而更容易被AI在檢索時採納。

GEO服務機構提供的「成功案例」（微博@央視網）

復旦大學計算與智能創新學院教授徐躍東表示，當前，惡意的GEO可能會精心偽造內容的權威性。為了讓AI系統更易採信特定內容，操作方會系統性地偽造各類權威背書，包括虛構專家身份、編造檢測報告、仿冒官方白皮書，甚至假冒知名機構出具推薦證明。這些經過包裝的內容看似來源可靠，實則是為了特定商業目的服務的虛假宣傳，其目的在於影響AI對訊息可信度的判斷。

記者經多次比對後發現，將AI助手「聯網搜索」的功能關閉時，其給出的答案與GEO服務機構提供的案例答案完全不一致。對此，GEO服務機構人員表示：

聯網搜索到的是最新數據，不聯網搜索到的是大模型裏自帶的數據，95%的用戶都會使用聯網搜索。

以當前的技術手段，無論是在訓練前過濾惡意語料，還是在檢索時識別欺騙性網頁，都存在一定難度。徐躍東表示：

在防禦措施方面，這是一個持續的貓鼠遊戲。

目前多數大模型主要通過在檢索前評估訊息源可靠性、在檢索中進行多源交叉驗證、在生成前增強模型魯棒性（模型對於異常數據或噪聲的抗干擾能力）等環節構建防禦體系。但對於那些精心設計的高階「GEO攻擊」，徐躍東坦言，「防禦難度較大，成本也相對較高」。

吳書特別指出，最新研究表明，僅需數百條被精心設計的「污染」數據，就足以讓擁有上億參數的大模型產生認知偏差。由於訓練語料的規模極其龐大，所以在其中混入幾百條被惡意處理過的內容是輕而易舉。

「如果植入的廣告不明顯，且沒有明確標識，它們被混雜在客觀訊息中，會讓公眾難以獲取全面中立的觀點。這不僅會損害用戶體驗，長此以往還會污染模型，使模型質量降低。」這些存在偏差的數據可能還會被AI再次學習，在封閉的環境中得到加強，產生「回聲室效應」，導致偏見和訊息失真不斷加劇。

在這個AI不斷發展的時代，如果商業訊息通過技術手段持續優化、搶佔位置，那麼弱勢品牌、公益訊息和少數派觀點就會被擠壓甚至被淹沒。吳書表示，公眾希望將AI作為客觀、高效的工具來使用，一旦他們發現AI給出的答案中混雜了未聲明的商業意圖，這種信任感就會被嚴重透支，最終傷害的是整個行業發展的根基。

徐躍東特別提醒，受到數據污染的人工智能生成的虛假內容,可能成為後續模型訓練的數據源,形成具有延續性的「污染遺留效應」。長此以往，還可能引發現實風險，比如被運用在金融、醫療等高價值領域，對相關領域造成實質性損害。

當AI推薦「變了味兒」

GEO的操作不像傳統廣告那樣令人一目瞭然，而是「潤物細無聲」地左右着用戶的決策。從AI直接獲取答案的使用者們，在不知不覺間踏入了被操控的消費陷阱，這也成為了新的法律灰色地帶。

對此，北京師範大學法學院博士生導師、中國網路協會研究中心副主任吳沈括指出，未聲明的商業推廣在很大程度上符合《中華人民共和國廣告法》中對於「廣告」的界定。他認為，根據《中華人民共和國廣告法》第二條，當商品經營者通過特定媒介直接或間接介紹其商品和服務時，即構成廣告行為。「在當前討論的現象中，通過改變內容輸入來指向特定服務或為產品做推廣，符合廣告的基本屬性。」

不過，在實際執法過程中，這類隱藏在AI中的廣告面臨着三重認定困境。首先是顯性特徵不突出，商業意圖在內容遷移過程中被技術外衣深度包裹；其次是主觀意圖證明困難，吳沈括分析道：

由於技術邏輯拉長了因果鏈，導致廣告認定的直接性被削弱。

最後，由於各方主體在業務操作中的定性具有模糊性，使得將其直接歸入廣告範疇仍存在實踐困難。

針對AI中的推廣，最大的挑戰在於其因果邏輯複雜、監測取證困難以及難以被跨地域協同監管。

對此，吳沈括建議，監管方需要建立「生態治理」思維，引入技術、標準與規則，為責任界定提供更清晰的框架，捍衛用戶的知情權與選擇權。

智能與真實之間的平衡

AI助手中到底該不該存在廣告呢？吳書認為，作為一個為公眾提供服務的網路產品，在其中投放廣告是一種合理的回報方式。隨着用戶的使用習慣逐漸從搜索引擎轉向大模型，大模型自然會成為廣告的新載體，如果管理得當，有望成功塑造一個健康的新業態。

在徐躍東看來，未來AI中的廣告將朝着多模態、交互式和自動化的方向演進。他表示，在未來，廣告不僅會將聲音、圖片、視頻等多種形式整合在一起，還能借助智能體技術實現個性化創意生成。不過，徐躍東也強調，如何在創新與規範之間取得平衡至關重要。

吳沈括強調，對此類操作進行顯著標註是未來的發展方向。目前，《人工智能生成合成內容標識辦法》可以作為法律依據；其次，《中華人民共和國廣告法》中規定的廣告具有可識別性，《中華人民共和國消費者權益保護法》也要求尊重消費者的知情權、選擇權。同時，將廣告明晰標註能讓用戶在決策時擁有更堅實的事實基礎。

此外，多名專家提醒，品牌方必須樹立合規紅線意識，杜絕編造虛假訊息，在與合作方的協議中明確權責，建立全流程的監測監督機制。

與此同時，吳沈括建議，AI使用者（消費者）也需要持續提升自身的數字素養，對AI提供的訊息保持審慎的態度，學會交叉印證，判斷訊息的真實性和來源的可靠性。

更專門的法律條款、更透明的標註機制和全流程的合規意識，可以確保技術進步不偏離法治與公平的軌道。

