人妻生病休養 突收神秘巨型速遞包裹 拆開驚見「牛肉山」瞬淚崩
撰文：聯合新聞網
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大陸一名從內蒙古遠嫁至北京的常姓人妻，近期因微恙在家休養。沒想到老家的雙親知情後，竟二話不說寄來一個「超巨大包裹」。
當她滿懷疑惑地開箱時，瞬間被眼前的景象暖哭，紙箱內竟塞滿了各式各樣分裝好的頂級牛肉，浮誇的份量讓她直呼：
簡直是把整頭牛都搬過來了！
人妻因病在家休養 老家的父母竟寄來一個巨大包裹：
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綜合陸媒報導，常女的老家位於內蒙古赤峰市，婚後便與丈夫定居北京。前些日子她因生病告假在家休息，遠在千里之外的父母聽聞後，當下並未表現出太多擔憂的情緒。然而幾天後，物流人員卻送來一件體積極度龐大的紙箱，連快遞員都頻頻側目，讓常女一頭霧水。
當她小心翼翼地劃開紙箱，仔細一瞧，全都是父母精心挑選、依據不同部位切割並妥善真空包裝的優質牛肉。這誇張的肉量，彷彿是在老家宰了一頭牛，原封不動地打包寄進城裏給女兒補身體。
被眼前這座「牛肉山」深深震撼的常女，立刻撥了通電話回老家。電話那頭的母親沒有太多煽情的言詞，僅是淡淡地吐露一句：
只要妳身體養好了，媽這心裏頭也就踏實了。
短短幾個字，瞬間讓常女的眼淚奪眶而出。
她感性地分享，傳統長輩的性格多半保守內斂，鮮少把關心與愛意掛在嘴邊，但他們總會化為最實質的行動，深怕在外打拚的女兒餓著、凍著，傾盡所有只盼望孩子能早日康復。
這段充滿濃厚親情的事蹟曝光後，引來無數網友朝聖熱議。許多人紛紛留言大讚：
「這絕對是最頂級的愛」
「內蒙古的父母出手就是霸氣」
「有一種虛弱，叫老家爸媽覺得妳該吃頭牛了」
同時，這份樸實的包裹也觸動許多異鄉遊子的心弦，眾人不禁感嘆，無論離家多遠、年紀多長，在父母的心裏，自己永遠都是那個需要被餵飽的心頭肉。
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