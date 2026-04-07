睡得少vs睡得晚哪個更傷身　瞓足8小時就無事？專家拆解危害機制

近日，微博熱搜榜上一則關於「睡得少和睡得晚哪個更傷身體」的話題，再度引起都市人的集體焦慮。不少「夜貓」將晚睡當成常態，大家最關心的問題始終如一：如果同樣睡夠8小時，僅僅是「晚睡」都會對身體產生危害嗎？對此，睡眠專家指出，兩者對身體皆有危害，而且作息長期失衡，會令身體在慢性發炎中自我透支！



網民熱議：睡得少和睡得晚哪個更傷身體。（AI生成圖片）

據《人民日報》報道，北京朝陽醫院睡眠醫學中心主任郭兮恒指出無論是「睡得少」還是「睡得晚」，大眾常糾結的這兩種模式其實危害對等，但危害機制各有不同，並且程度會因應個體敏感度而產生變化。

兩大模式：睡眠剝奪vs節律紊亂

以「凌晨1點睡、7點起」為例，不少都市人習慣這種作息，但核心問題在於睡眠剝奪。郭主任指出，成年人理想的生理睡眠時長為7至8小時，若強行將睡眠壓縮至6小時，加上錯過晚上10時至11時的黃金入睡窗口，長期會導致睡眠質素與效率雙雙下降，白天容易出現困倦、精神不振，甚至記憶力明顯減退。

睡得少容易出現容易出現困倦、精神不振等徵狀。（AI生成圖片）

而另一種「凌晨3點睡、11點起」的模式，儘管睡夠了8小時，但卻存在睡眠節律紊亂等問題。郭主任解釋，白天的陽光照射、社交噪音及飲食節奏，都會令深度睡眠質素大打折扣，令白天的補眠無法像夜間那樣高效。

生理時鐘嚴重後移，實則是在強行對抗人體內置的生物機制。長期睡眠失衡會讓炎症因子在體內不斷累積，導致大腦等核心器官陷入慢性炎症風險，進而誘發內分泌失調、自律神經紊亂，甚至演變成心腦血管及代謝類疾病。

儘管睡足8小時，但睡得晚還是會導致誘發內分泌失調、自律神經紊亂等問題。（AI生成圖片）

調整作息切記循序漸進

若想校正混亂的作息，專家又提醒人體生理時鐘調整能力有限，一般人需要1至2週才能重回正軌，而長期晚睡者則可能需要長達兩個月才能回歸規律，正確的做法是循序漸進地提前入睡時間，讓行為逐步與生物鐘匹配。

此外，安眠藥物僅適用於嚴重睡眠障礙患者，且屬於「最後一道防線」，如果睡眠問題已干擾日常生活，應及時尋求專業醫生診斷而非自行服藥。