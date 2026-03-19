男子馬路打斜狂奔送外賣　巴士身旁駛過　網民：送餐咋唔係送死呀

送外賣也要顧及自身安全！網上流傳影片，有1名拿着兩袋外賣食物的男子於馬路上狂奔，當時身旁有巴士駛過，十分危險。網民猜測，男子欲賺取外賣平台的準時獎，「就嚟超時」、「仲有1分鐘就要扣錢」，又大呼「兄弟送餐咋！唔係送死呀」、「揾食艱難，但趕時間都唔好揾命博！」。



網上流傳影片，有1名拿着兩袋外賣食物的男子於馬路上狂奔，當時身旁有巴士駛過，十分危險。（Threads影片截圖）

有網民於Threads發文表示，「見到有個外賣仔，喺條馬路度橫衝直撞，邊位巴打？」。影片所見，1名穿全黑衣服的男子雙手拿着外賣食物，在馬路上拔足狂奔，「打斜」跑到對面行人路上，當時1輛巴士在其身旁駛過。

男子馬路打斜狂奔送外賣

其他網民留言擔心，湯汁及飲料容易傾瀉，「送得快倒瀉晒」、「個袋全部都係嘢飲同湯，想點」，又直斥男子危害自身安全之餘，亦會害到駕駛者，「Bro冷靜啲，送外賣唔好送人頭」、「跑單還跑單可唔可以唔好咁樣跑馬路，真係好危險，對於駕駛者嚟講」。

男子在馬路上拔足狂奔，當時1輛巴士在其身旁駛過。（Threads影片截圖）

男子「打斜」跑到對面行人路上。（Threads影片截圖）

男子「打斜」跑到對面行人路上。（Threads影片截圖）

過馬路守則！亂過馬路可罰款2,000元

根據運輸署網頁，「不得在以『之』字線標示的控制區範圍內過馬路，應從『斑馬線』橫過」、「不得在『綠色人像』過路處兩旁15米內過馬路。你應該在『綠色人像』燈亮着而情況又安全時，使用該過路處橫過」、「不得在行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，應使用行人天橋或行人隧道橫過」。

不得在以「之」字線標示的控制區範圍內過馬路，應從「斑馬線」橫過。（運輸署網頁）

不得在「綠色人像」過路處兩旁15米內過馬路。應該在「綠色人像」燈亮着而情況又安全時，使用該過路處橫過。（運輸署網頁）

不得在行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，應使用行人天橋或行人隧道橫過。（運輸署網頁）

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，任何人不得在以下情況橫過馬路，包括身處斑馬綫控制區內，但卻不在斑馬綫上；身處距離交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處；身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部份15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道。任何人無合理辯解而胡亂過馬路，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）。