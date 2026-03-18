美國佛羅里達州（Florida）代托納比奇（Daytona Beach）週末發生大規模恐慌事件，數百名遊客四處逃竄，險些演變為踩踏事件。



沃盧西亞縣（Volusia County）警長奇特伍德（Mike Chitwood）於3月16日揭露真相，引發這場恐慌的聲音並非槍聲，而是遊客踩扁水瓶所發出的聲響。

美國佛羅里達州（Florida）代托納比奇（Daytona Beach）週末發生大規模恐慌事件，數百名遊客四處逃竄，險些演變為踩踏事件。（X@ONLYinDADE）

代托納比奇週末發生大規模恐慌事件，數百名遊客四處逃竄，險些演變為踩踏事件：

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踩扁水瓶誤以為槍響

奇特伍德警長表示：

海灘上完全沒有槍擊事件。

他強調當時現場有五十名警員在人群中執勤，並指出這起事件：「顯然是由社交媒體驅動的。大家都想湧入戴通納，而我們能做的也就只有我們所做的那些。」

從網絡上流傳的現場畫面可以看到，海灘上數百人驚慌失措到處竄逃，理由是疑似有人聽到槍聲。但事實上那只是踩扁水瓶的聲音。

週末期間，執法單位在代托納比奇共逮捕超過80人，其中6起案件涉及武器沒收。奇特伍德警長表示，許多逮捕是因為公開持有酒精容器的違規行為。他特別指出，所有持槍逮捕案件都不是發生在海灘上，並補充說：「在佛羅里達州，每個人都可以攜帶槍枝。」警方分別在兩起不同事件中逮捕了一名成人和一名未成年人，罪名是非法持有槍枝。

奇特伍德還透露，在這次大規模逮捕行動中，有7名非法移民也被拘留。自上週五以來，該市共報告了4起槍擊事件，但這些事件與海灘上的混亂無關。警長表示，所有在週末混亂後被拘留的遊客：「態度非常有禮貌，也理解他們被逮捕的原因。」

佛羅里達州沿海城市長期以來都是熱鬧春假旅遊的熱門地點。近年來，邁亞密（Miami）和勞德代爾堡（Fort Lauderdale）實施宵禁以遏制混亂，導致大學生們轉向北方城市如代托納比奇。這些大學生通常準備好假身分證和裝滿酒精飲料的行李箱，準備度過他們人生中最難忘的週末。

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