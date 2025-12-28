美國辣媽呻「老公唔得」　竟裸胸逼兒子未成年朋友撫摸及多次親吻

美國佛州一名41歲辣媽被控對兒子的朋友裸露胸部，強迫對方觸摸，還向對方抱怨丈夫牀上表現不好，性騷擾未成年者的誇張行為讓她上月在餐廳用餐時當眾被逮捕。



居住在傑克遜維爾市（Jacksonville）的41歲女子辛格（Lisa Singh），雖然在網絡上只擁有少量的粉絲，但對外以網紅自稱，9月7日她與丈夫吵架後，邀約兒子的幾名朋友到家中作客，被目擊到對受害者做出許多不恰當接觸，包含搓揉未成年者的手臂和肩膀，還稱呼對方寶貝。

Lisa Singh（Instagram@mrs_lisa_singh）

其他朋友離開後，只剩下受害者與辛格單獨相處，她開始抱怨丈夫無法在牀上滿足她，後來還向受害者露出胸部，不斷騷擾、強迫對方觸摸，並多次親吻。

受害者表示，當下他非常尷尬又不自在，因為辛格的態度非常強硬，最後他才勉強配合，離開時還被威脅如果把事情說出去，就會傷害他，所以他沒有立即報案。

辛格上月被捕後，面臨猥褻未成年者相關2項罪名。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】