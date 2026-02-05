佛州男度假村門前「裸體與吸塵機性交」嚇壞鄰居被捕　還多次露械

美國佛羅里達州一名男子近日因涉嫌在一棟住宅前「衣衫不整」的跟吸塵機進行性行為而遭警方逮捕，並被指控涉嫌暴露性器官。



附近居民們表示，這已不是該男子第一次在住家前裸體或赤裸上身，去年12月男子還曾因相關問題，被居民們上報到當地的業主協會。

佛州男度假村門前「裸體與吸塵機性交」嚇壞鄰居被捕：

男子度假村與吸塵機「啪啪啪」遭捕

綜合外媒報導，上個月22日，51歲的凱文戴爾（Kevin Dale）在佛羅里達州基西米（Kissimmee）溫莎山度假村 （Windsor Hills Resort）的一處住宅前裸露身體，並用吸塵機「進行性行為」，整個過程都被一旁的居民用手機錄下並報警。

警方獲報到場前，戴爾早已離開了案發現場，警方只好透過目擊者的證詞與影片進行調查，並在27日於戴爾在奧維耶多的住處將其逮捕。據了解，戴爾與其妻子是案發度假村的Airbnb房源的房東。

不是第一次！ 男子常裸體遭附近居民舉報

這已不是戴爾在該區域第一次裸露身體或做出不雅行為，調查人員發現，在案發前一晚，有人曾打電話投訴稱一名裸體男子出現在共用走廊上，並提供了事發當下門口的監視器畫面。另外，有多名住戶提供證詞及證據指出，戴爾曾在案發前多次做出類似行為。據了解，去年12月時，有人曾向該度假村的業主協會上報戴爾的不當行為。

戴爾在遭逮捕後，因涉嫌暴露性器官而被關押在塞米諾爾縣監獄，目前已獲釋，將在下個月出庭。警長辦公室表示，全案仍在調查中。

