有片│港鐵導盲犬遭阿叔狂罵！驚慌反應極心酸　後續舉動獲讚:好叻

【港鐵／導盲犬】導盲犬是失明人士重要伙伴，不應遭受歧視。本港社交平台Threads瘋傳影片，有失明叔叔攜帶導盲犬從旺角站乘搭港鐵，詎料被阿叔乘客不斷責罵，導盲犬露出驚慌舉動，「好驚夾晒尾，睇到唔開心」。目擊者更透露，事件「由旺角鬧到去葵芳」，幸好有其他乘客「KO」阿叔，亦有港鐵職員到場處理。



目擊者補充，到達目的地後，導盲犬即專業地帶主人離開，未有受事件影響，令目擊者大讚「叻過我」。



影片引來網民熱議，紛紛批評阿叔乘客對待導盲犬的態度離譜，又對導盲犬的驚慌反應感到心酸，「好可怕嘅無知」、「狗狗條尾耷晒，佢以為自己做錯事……」、「香港真係有好多唔文明嘅人」。



有失明叔叔攜帶導盲犬從旺角站乘搭港鐵，詎料被阿叔乘客不斷責罵，導盲犬露出驚慌舉動。（Threads@lingmayy0_p)

失明叔叔攜導盲犬搭港鐵 被阿叔狂罵

導盲犬不應遭受白眼。有女網民於3月18日晚上在Threads發布影片，指乘搭港鐵時，見到有1名攜帶導盲犬的失明叔叔被1名阿叔乘客責罵，導盲犬因而露出驚慌反應，令她大感心酸，「小狗好驚夾曬尾，睇到唔開心……真係好慘 平時導盲犬肯定瞓低或者趴低 ，知道保護主人即刻企起身，但條尾呃唔到人，夾晒尾表示好驚驚」。

導盲犬驚慌反應心酸 目擊者：睇到唔開心……

影片長6秒，坐在座位的失明叔叔似乎正在動氣，導盲犬撐着身子守候在主人身旁，但眼神盡顯悲傷無奈。有港鐵職員在場處理。

導盲犬撐着身子守候在主人身旁，但眼神盡顯悲傷無奈。（Threads@lingmayy0_p)

導盲犬撐着身子守候在主人身旁，但眼神盡顯悲傷無奈。（Threads@lingmayy0_p)

導盲犬撐着身子守候在主人身旁，但眼神盡顯悲傷無奈。（Threads@lingmayy0_p)

導盲犬撐着身子守候在主人身旁，但眼神盡顯悲傷無奈。（Threads@lingmayy0_p)

後續舉動暖心 目擊者：好叻

樓主補充，幸好有其他乘客挺身幫忙失明叔叔，而即使經歷不快感到害怕，導盲犬依然保持專業，令她大讚「好叻」，「隻小狗好醒，一到站就即刻走向門口 ，頭也不回咁帶主人走，仲帶主人搭升降機，叻過我」。

旺角鬧到葵芳 全車乘客KO大叔

影片於網絡廣泛流傳，有另1目擊者透露更多事件細節，「我見住件事由導盲犬同主人係旺角站上車開始發生，睇清楚啲樓主張相原來已經喺葵芳，所以成個件事係由旺角鬧到去葵芳。因為我要喺太子落車我已經唔知之後發生咩事，落車即刻同站嘅職員講返，冇認錯的話，坐喺佢哋中間個伯伯，一開始本身已經有幫手調停，我諗個站嘅職員已經好努力了。 因為兩個叔叔都好激動，係咁粗口互片，冇誇張，應該幾卡車廂都聽到鬧交嘅聲音」。

大批網民為導盲犬感到心酸，指摘涉事阿叔乘客離譜。（Threads@lingmayy0_p)

網民批阿叔離譜：狗狗受委屈了

也有大批網民為導盲犬感到心酸，指摘涉事阿叔乘客離譜，「又係啲無知廢佬」、「狗狗眼神受委屈了」、「哭了」、「狗狗條尾耷晒，佢以為自己做錯事……」、「陰公隻狗狗好驚，人哋係導盲犬，你唔應該騷擾佢㗎」、「導盲犬好乖好聽話㗎，佢哋受過訓練，知自己做緊任務，但仲要畀人鬧」、「香港真係有好多唔文明嘅人」。

亦有網民表示曾遇見該失明叔叔帶導盲犬上車，讚這隻導盲犬「超級聽話高EQ」，「有1次我同個導盲犬叔叔傾偈，傾咗好多關於佢同狗狗嘅故事，導盲犬係訓練好耐再千挑百選嘅超級聽話高EQ狗狗，如果俾我見到有人蝦視障叔叔同狗狗，我一定哥斯拉上身同佢開波！」、「上星期六有遇到佢地，狗狗超乖」。

港鐵：經職員勸喻後雙方繼續行程

港鐵回覆《香港01》表示，3月18日晚上約10時，港鐵職員於一列荃灣綫列車上處理乘客求助，當時有乘客就攜帶導盲犬乘車持不同意見，經職員勸喻後雙方繼續行程，而職員亦一直陪同該名視障人士完成車程。

港鐵指出，目前視障乘客可攜帶導盲犬進入鐵路處所範圍，輔助他們使用鐵路服務，希望乘客互相尊重，共同營造舒適及友善乘車環境。

港鐵導盲犬規定是什麼？

現時港鐵容許失明人士攜同導盲犬乘搭港鐵。（資料圖片）

現時港鐵容許失明人士攜同導盲犬乘搭港鐵。根據556B章《香港鐵路附例》第28條，除港鐵公司行使其絕對酌情決定權許可或准許者外，任何人不得將任何動物或其他禽畜帶進或帶上鐵路處所任何部份，但「陪同失明人的引路犬則不在此限」。

（Threads@lingmayy0_p)