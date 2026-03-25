暴力賞櫻？遊日港婦為自拍　強扯櫻花樹枝　網民斥肉酸：影衰港人

港人遊日又失禮？有港男在社交平台分享，指在日本直擊1名操廣東話的婦人為和櫻花自拍，竟然強行將樹枝扯下，以便她調整至合適角度「嘟嘴」打卡，導致樹枝受力呈彎曲狀態，他看不過眼於是拍下照片公審。



不少網民批評女子行為缺德，「賞櫻唔上手掂係基本知識嚟」、「個個咁拉好快斷」，擔憂有損港人形象。事件亦引來不少人分享外遊時，曾目睹港人各種失禮行為，感嘆港人質素每況愈下，「香港人去旅行係好放肆」。



有疑似港人在日本為了與櫻花樹自拍，出手扯下樹枝遭公審。（「threads＠eric_dbb」影片截圖）

港人遊日「強扯樹枝」影櫻花 目擊港男：聽到佢講廣東話

有港男在threads帳號「eric_dbb」發帖公審，指在日本東京街頭直擊1名疑似港人女子，為了自拍竟然將樹枝和櫻花扯下來。樓主向《香港01》表示，女子強扯樹枝行為持續至少5分鐘，而他從旁經過時「聽到佢（女子）講廣東話」，更向同行兒子表示「阿仔等我一陣，我要影吓相先」，故語帶嘲諷稱「香港人影櫻花有一手」。

女子站在櫻花樹下，輕輕將樹枝拉下以調整到合適角度，並對着手機「嘟嘴」自拍。（「threads＠eric_dbb」圖片）

女子站在櫻花樹下，輕輕將樹枝拉下以調整到合適角度，並對着手機「嘟嘴」自拍。（「threads＠eric_dbb」圖片）

暴力賞櫻！ 女子強扯櫻花樹枝致彎曲

從樓主拍攝的影片和照片可見，1名身穿灰色上衣、淺藍色牛仔褲的女子站在櫻花樹下，初時只看見她輕輕將樹枝拉下，以調整到合適的角度，然後對着手機「嘟嘴」自拍。女子之後疑似轉至另一棵櫻花樹下，直接將長長的樹枝強行拉下「打卡」拍照，明顯可見樹枝頭部受力彎曲，與旁邊夫婦只有禮地站樹下拍照，形成強烈對比。樓主透露，由於現場不少人都專注拍攝櫻花，所以未見有人上前提醒制止。

女子轉至另一棵樹下，將長長的樹枝強行拉下以便拍照，明顯可見樹枝頭部受力彎曲。（「threads＠eric_dbb」圖片）

女子轉至另一棵樹下，將長長的樹枝強行拉下以便拍照，明顯可見樹枝頭部受力彎曲。（「threads＠eric_dbb」圖片）

旁邊1對夫婦有禮地站樹下拍照，和女子形成強烈對比。（「threads＠eric_dbb」影片截圖）

網民斥影衰港人：個個咁拉好快斷

許多網民都批評女子行為缺德「影衰港人」，「賞櫻唔上手掂係基本知識嚟」、「唔夠高就去第二度影，何必扯落嚟？」、「得嗰兩粒花仔都要咁肉酸」、「咁樣扯花唔見得會影得好睇啲，反而顯得你人格更低廉」、「個個咁拉好快斷」、「本身想講輕輕扯下無嘢啦，原來條友完全拉落嚟」。

港人外遊失禮事件逐個睇！

同時有不少留言分享外遊時，曾目睹港人各種失禮行為，、「試過好多次，中年港女企喺鳥居位霸住無限自拍，後面成村人等緊，連佢老公都忍唔住出聲問佢影完未」、「上年年尾去東京睇銀杏，喺代代木公園又係幾個香港女人扯甩啲銀杏葉嚟影相，即時小X佢哋，成地都係唔拎嚟影，係都要摘落嚟」、「我見過有啲香港人直程搖幾枝櫻花樹枝，營造櫻吹雪再影相」、「香港人去旅行係好放肆」。

網民提1點為女子說情

惟有部份意見覺得女子行為無傷大雅，「我唔覺得有問題喎，輕輕拎住無整爛，又無摘同搖啲花」、「雖然唔啱，但比起大力搖棵樹，製造落花效果嚟影相，好太多了」。

（threads＠eric_dbb）