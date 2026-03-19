二十四節氣．春分｜命理師教「吸大樹龍氣」方法 財運旺足一整年
撰文：聯合新聞網
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3月20日（星期五）是節氣「春分」，台灣民俗專家廖大乙說，春分是運勢好壞的分水嶺，且逢農曆2月初二「龍抬頭」、土地公誕辰及濟公活佛誕辰，4吉日匯聚是百年難得一遇的轉運好時間，尤其龍、狗、牛、羊轉換磁場事半功倍，財運一飛沖天。
廖大乙指出，「春分」是一年之中的第4個節氣，日夜等長代表陰陽平衡，春分過後，白天漸長、夜漸消，陽氣漸升、陰氣漸沒，可說是「運勢好壞」的分水嶺，今年又更特殊，恰逢農曆2月初二「龍抬頭」，也是土地公、濟公活佛誕辰。
今年春分有4吉日匯聚，是百年難得一遇的轉運好時間，建議當天上午5時起至下午5時去找百年龍柏、南洋杉、矗立數十年等常綠且樹幹較粗的老樹，這種大樹龍氣很旺，摸摸大樹繞走3圈，吸取其「龍氣」，能讓人一整年財旺人氣旺。
他也提醒，春分當天也是土地公生日，不少民眾會去拜土地公祝壽，別忘了參拜前要好好整肅自身儀容，別破衣破褲、露肚臍，且「龍抬頭」忌穿黑色，穿色彩明亮的衣服為宜，供品可帶花生、麻糬、米酒或龍眼乾，黏錢招財並脫殼轉運。
此外，龍、馬、牛、羊4生肖今年財運正好，不論是找老樹吸龍氣，或是去參拜土地公、濟公活佛祈願求財，轉換磁場都能事半功倍，可往一飛沖天，若想好上加好，別忘了要布施行善，可關心久未聯繫的親友，也能準備糖果分享給有緣人。
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