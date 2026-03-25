【港車北上】馬路駕駛應該互諒互讓。本港社交平台Facebook及Threads近日瘋傳影片，指內地廣州馬路上，有北上港車平治（BENZ）司機與駕駛比亞迪（BYD）的內地司機因切線問題爭執，BENZ司機及乘客竟截停並下車包圍比亞迪，拍打司機位車門怒吼「落車啦！X你老X！係咪打交啊！」。畫面一轉，更見到BENZ高速衝向相信是比亞迪司機的男子，傳出「嘭」聲撞擊巨響，隨後逃逸，比亞迪司機喝罵「你唔好走啊！肇事逃逸！X街啦你！」。



影片震驚網民，批評BENZ司機離譜，「蓄意謀殺」、「捉去行政拘留啦！」、「影衰香港人」，又認為內地「天眼」系統嚴密，必定無法逃脫。



事件廣泛流傳後，有網民上載同一車牌BENZ被拖車拖走相片，稱逃逸的BENZ車主已被尋獲，遭當局行政拘留14天。



據指逃逸的BENZ車主已被尋獲，遭當局行政拘留14天。（Facebook群組「車cam L（香港群組）)

運輸署：已聯絡內地部門了解及會作適當跟進

運輸署回覆《香港01》查詢時表示，署方在留意到有關片段後，已即時聯絡內地部門以了解相關情況，並會作適當的跟進。

運輸署指出，在內地駕駛的車輛，須遵守內地道路交通安全相關法律法規，如在內地發生道路交通違法行為，會根據當地法例處理。

至於參與「港車北上」的香港私家車，根據《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》，就香港機動車造成交通事故後逃逸，或涉及其他違反內地道路交通安全法律法規的行為，並且被依法追究刑事責任的個案，除依法處理外，內地部門可注銷有關車主、駕駛人及車輛的備案，並將不予受理其「港車北上」新申請。

如運輸署接獲內地部門通知有關人士及車輛的備案被注銷，會按照既定程序取消其「港車北上」資格。

據指逃逸的BENZ車主已被尋獲，遭當局行政拘留14天。（Facebook群組「車cam L（香港群組）)

目擊者：比亞迪司機無讓路 Benz司機「發難」

「港車Benz大陸發生事故後衝撞對方！」本港Facebook及Threads於3月23日流傳3段影片，指內地廣州馬路上，有港車北上Benz司機想切線，惟旁邊的比亞迪司機沒有讓路，Benz司機隨即「發難」，「聽聞冇發生碰撞事故，事因Benz變道比亞迪唔讓，跟着截停架比亞迪鬧人哋仲揸車撞人地」。

疑切線爭執 港車北上Benz司機怒罵比亞迪司機

第1段影片見到，1輛藍色BENZ私家車與1部粉色比亞迪私家車並肩停泊在馬路中央，BENZ男司機及女乘客下車包圍比亞迪私家車，其中BENZ男司機激動拍打比亞迪司機位車門，怒吼「落車啦！」。疑比亞迪司機回應「落X啊！」，BENZ男司機怒氣更盛猛踢車門，挑釁「落車啊！X你做乜X嘢啊！係咪打交啊！」。

據指逃逸的BENZ車主已被尋獲，遭當局行政拘留14天。（Facebook群組「車cam L（香港群組）)

據指逃逸的BENZ車主已被尋獲，遭當局行政拘留14天。（Facebook群組「車cam L（香港群組）)

港車北上Benz司機開車撞人後逃逸

第2段及第3段影片分別從比亞迪司機第3身及第1身角度拍攝。比亞迪男司機已下車站在BENZ私家車前面，舉起手機拍攝BENZ私家車，BENZ私家車司機竟踩油門開車撞到比亞迪男司機，傳出嘭聲巨響。比亞迪男司機被撞後，「爆粗」指罵「X街。好嘢！嗱！」。惟BENZ私家車司機沒有理會，倒車再看準機會切線逃逸，比亞迪男司機喝罵「你唔好走啊！肇事逃逸！X街啦你！你阿媽個X！食X啦你！」。

據指逃逸的BENZ車主已被尋獲，遭當局行政拘留14天。（Facebook群組「車cam L（香港群組）)

據指逃逸的BENZ車主已被尋獲，遭當局行政拘留14天。（Facebook群組「車cam L（香港群組）)

據指逃逸的BENZ車主已被尋獲，遭當局行政拘留14天。（Facebook群組「車cam L（香港群組）)

網民批「蓄意謀殺」：影衰香港人

網民看過影片紛紛斥責BENZ司機離譜，又認為內地「天眼」網絡嚴密，不可能逃脫，必須嚴懲BENZ司機，「蓄意謀殺」、「捉去行政拘留啦！」、「咁多天眼，以為走得到？」、「影衰香港人」 。

據指逃逸的BENZ車主已被尋獲，遭當局行政拘留14天。（Facebook群組「車cam L（香港群組）)

據指逃逸的BENZ車主已被尋獲，遭當局行政拘留14天。（Facebook群組「車cam L（香港群組）)

Benz司機疑被抓獲 行政拘留14天

事件廣泛流傳後，有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」分享2張抖音（TikTok）相片，見到與上述BENZ同一車牌及顏色的BENZ私家車，被拖車拖走，並稱「稱逃逸的BENZ車主已被尋獲，遭當局行政拘留14天，到4月5日才完成行政拘留。

據指逃逸的BENZ車主已被尋獲，遭當局行政拘留14天。（Facebook群組「車cam L（香港群組）)

據指逃逸的BENZ車主已被尋獲，遭當局行政拘留14天。（Facebook群組「車cam L（香港群組）)

不過網民認為應進行一步嚴懲這名Benz司機，「主要eq低，情緒管理差，呢啲人喺香港揸都一樣危險，應該吊銷駕照啦」、「根本唔應該畀佢再揸車上去，直頭取消資格。大佬你攞架車撞人喎！」、「係咪會禁止佢港車北上？」。

內地駕車事故逃逸刑罰是什麼？港車北上犯法刑罰是什麼？

在內地，駕車撞人後逃逸屬於嚴重違法行為。根據《中華人民共和國道路交通安全法》及《中華人民共和國刑法》，違反交通運輸管理法規，因而發生重大事故，致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失，處3年以下有期徒刑或拘役；如在交通肇事後逃逸，刑罰為3年以上、7年以下有期徒刑。

而港人透過「港車北上」在內地駕駛，同樣受上述內地法律規管。