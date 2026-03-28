扮長頸鹿混入鹿群！布偶裝下垂似「斷頸」嚇壞長頸鹿　片瘋傳掀議

野生草原大型翻車現場？國外瘋傳1條影片，顯示有男子身穿長頸鹿造型服裝，並混入野生鹿群，或許造型過於迫真，吸引真正長頸鹿主動靠近，雙方近距離接觸「親親」後，男子服裝頂部突然下垂，「頸部折斷」一幕嚇壞面前的長頸鹿，牠見狀立刻後退，畫面相當爆笑。網民亦紛紛戲稱，「長頸鹿：媽的怎麼有碰瓷的」、「求長頸鹿的心理陰影面積」、「這算是一種好頸（景）不長嗎」。



有男子偽裝長頸鹿混入野生鹿群，因服裝頂部突下垂彷如「斷頸」，真長頸鹿被嚇壞急後退。（「YouTube@JantuZoom」影片截圖）

男子扮長頸鹿混入鹿群被「親親」

外國有YouTube帳號「JantuZoom」近日發布1條爆笑影片，片段最初可見1名男遊客下車走進草原，並穿著長頸鹿造型服裝，試圖混入野生鹿群之中。未知是否男子服裝過於迫真，未幾果真吸引1隻真正的長頸鹿主動上前靠近，雙方近距離接觸，不過輕微「親親」後就發生「悲劇」了。

男子穿上長頸鹿造型服裝，試圖混入野生鹿群。（「YouTube@JantuZoom」影片截圖）

男子穿著長頸鹿造型服裝，試圖混入野生鹿群。（「YouTube@JantuZoom」影片截圖）

長頸鹿造型服裝或許相當迫真，引來長頸鹿主動上前貼近「親親」。（「YouTube@JantuZoom」影片截圖）

脖子下垂似「斷頸」 長頸鹿嚇壞急逃

男子身穿的服裝頂部突然下垂，畫面尤如長頸鹿的頸部被折斷，面前長頸鹿察覺「同伴」有異，嚇到馬上後退；而鏡頭背後則傳來恥笑聲，男遊客只能無奈站在原地，目送長頸鹿離開。

長頸鹿造型服套上方突然下垂。（「YouTube@JantuZoom」影片截圖）

長頸鹿造型服套上方突然下垂。（「YouTube@JantuZoom」影片截圖）

男子假扮的長頸鹿彷如頸部折斷，嚇壞面前長頸鹿。（「YouTube@JantuZoom」影片截圖）

長頸鹿被嚇壞後立刻往後退。（「YouTube@JantuZoom」影片截圖）

網民笑指似碰瓷：怎麼親一下就死了？

片段引來網民爆笑留言，「長頸鹿：媽的怎麼有碰瓷的」、「怎麼親一下就死了？」、「長頸鹿：完了，親牠一下頸子給牠親斷了，趕快跑」、「求長頸鹿的心理陰影面積」、「他嚇到的反應好好笑哦，以為自己把同伴的頭給親斷了」、「這算是一種好頸（景）不長嗎」。

影片存疑點！ Google Gemini：細節顯得不自然

《香港01》記者分別將影片上傳至Google Gemini 以及其他分析影片網站，得出結論為影片並不可信。Gemini 網站分析結果顯示，仔細觀察長頸鹿頭套向後倒下時的彎折方式、布料的物理重力感，以及光影的變化，這些細節在某種程度上顯得有些不自然。另外，畫面中某些不太符合現實物理法則的細微破綻，無法單憑這些線索就斷定它是完全真實的事件，建議將其視為趣味的網路創作，並對其真實性存保留的態度。

（YouTube@JantuZoom）