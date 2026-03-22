屯門大叔公園捉棋食煙 被家長投訴影響小孩 竟這樣回應：好自私
撰文：喬納森
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在公園地方吸煙還大聲夾惡？有女網民指在屯門的公共兒童遊玩區內，見有幾位大叔在草叢聚在一起，邊捉琪邊食煙。女網民要求他們去遠一點的街市才食煙，不要影響到正在玩耍的小孩，但大叔們卻立即粗言相向，令女網民不滿公審。
不少網民留言，「搵控煙辦，佢哋會做嘢」、「呢啲X街呀叔……成身煙味，超乞人憎」。
大叔公園捉棋食煙懶理投訴
有女網民在Facebook群組「真.屯門友」中發相及發文，指在公園見到「呢班阿叔喺度食煙捉棋」，好言相勸他們到「街市嗰邊捉，唔好影響到班小朋友玩」，但遭他們拒絕並「X晒鬼」。樓主憤怒批評「你哋無囝囡無孫㗎咩？點解可以咁自私」。
相片可見，有數名小孩在大叔們聚集旁邊的遊樂場玩耍及踩車。
網民：超乞人憎
帖文引來網民熱議，「香港而家就係俾呢班中老年人攪到烏煙瘴氣」、「呢啲X街阿叔……成身煙味，超乞人憎」、「搵控煙辦，佢哋會做嘢」。
不過有人認為樓主小題大做，「點睇都冇嘢播，最多有煙味，樓主話唔好影響小朋友，唔通小朋玩周圍跑有時玩到大聲嗌唔會影響人？其實香港可以好和諧，睇開啲啦，乜都放上網」。
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