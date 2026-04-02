不吃油膩食物就不怕血酯超標？真相卻非如此！台灣1名女生平日以為自己吃得「清淡」，甚至不吃早餐，但體內三酸甘油酯（TG/Triglycerides）數值飆升至500mg/dL以上（正常值應低於150mg/dL）。營養師分析該女生的日常餐單，發現她飲食習慣集中在精製澱粉與加工食物而「出事」，強調並非「吃油」才會導致三酸甘油酯高，精製飲食才是大隱患。針對患高三酸甘油酯血症人士，該營養師給出3大飲食地雷和5大飲食調整核心策略，提醒大家要吃得健康。

體內三酸甘油酯指數爆表的女患者，雖不吃早餐，但飲食習慣集中在精製澱粉與加工食物，而且不吃蔬菜，又酷愛薯片等零食，結果出事。（AI生成圖片）

女生從不吃蔬菜 三酸甘油酯飆破500

台北醫學大學保健營養學系碩士、著名營養師林俐岑Facebook專頁「林俐岑營養師的小天地」發文稱，該名女患者三酸甘油酯指數高達500多，她稱自己不吃早餐，但午餐吃酸辣湯餃，晚餐吃燴飯、燴麵，宵夜則以加蛋即食麵為主，偶吃炸物，全天都不吃蔬菜，且酷愛薯片等零食。林俐岑慨嘆：「這樣吃下來，沒有三酸甘油酯過高也很難。」

體內三酸甘油酯指數爆表的女患者，雖不吃早餐，但飲食習慣集中在精製澱粉與加工食物，而且不吃蔬菜，又酷愛薯片等零食，結果出事。（AI生成圖片）

高三酸甘油酯血症的人士慎防「3大飲食地雷」

林俐岑表示，三酸甘油酯的升高與精製糖分、酒精及過量碳水化合物密切相關，因此要在飲食上嚴格限制「3大地雷」：

1. 禁酒精，酒精會直接促進肝臟合成三酸甘油酯，是誘發急性胰臟炎的最常見誘因之一。

2. 戒除精製糖，手搖飲、甜點、果汁、砂糖、蜂蜜等食物會在肝臟代謝後快速轉化為三酸甘油酯。

3. 減少使用精製澱粉，白米飯、麵包、麵條、饅頭等高GI食物會刺激胰島素大量分泌，進而促進脂肪合成。

高三酸甘油酯血症的人士應禁酒精、戒除精製糖和減少使用精製澱粉。（AI生成圖片）

降三酸甘油酯不能僅靠「少吃油」 5大飲食調整策略

林俐岑表示，飲食調整並不是單純「少吃油」就可以了，可遵循以下建議：

1. 換主食，用燕麥、糙米、番薯、南瓜、五穀飯等含纖維的全穀類食物及根莖類澱粉替換白米和麵食，因為水溶性膳食纖維能幫助代謝血脂，且有利於維持血糖平緩波動。

用燕麥、糙米、番薯、南瓜、五穀飯等含纖維的全穀類食物及根莖類澱粉替換白米和麵食，因為水溶性膳食纖維能幫助代謝血脂，且有利於維持血糖平緩波動。（AI生成圖片）

2. 換好油，用秋刀魚、鯖魚、鮭魚和沙丁魚等深海魚類或高EPA魚油、橄欖油、苦茶油等植物油替換豬油、奶油和肥肉等飽和脂肪，可有效降低三酸甘油酯。

用秋刀魚、鯖魚、鮭魚和沙丁魚等深海魚類或高EPA魚油、橄欖油、苦茶油等植物油替換豬油、奶油和肥肉等飽和脂肪，可有效降低三酸甘油酯。（AI生成圖片）

3. 換烹飪方式，用蒸、煮、烤和涼拌替代油炸、油煎和芡汁。

用蒸、煮、烤和涼拌替代油炸、油煎和芡汁。（AI生成圖片）

4. 提高蔬菜比例，每餐至少吃1.5-2份蔬菜(約一碗半的量)，蔬菜中的纖維能結合腸道中的油脂並排出體外。

每餐至少吃1.5-2份蔬菜(約一碗半的量)，蔬菜中的纖維能結合腸道中的油脂並排出體外。（AI生成圖片）

5. 適量食用水果，水果含果糖，建議一天不超過2份（約兩個拳頭大），且避免打成果汁。

適量食用水果，水果含果糖，建議一天不超過2份（約兩個拳頭大），且避免打成果汁。（AI生成圖片）

林俐岑特別提醒，「體重過重（BMI﹥24）通常伴隨高三酸甘油酯，適度減重（減掉5-10%體重）通常能顯著降低數值」、「（TG）數值超過500mg/dL時，單靠飲食調整可能速度較慢，可諮詢醫師輔以藥物治療、定期複診追蹤，若出現劇烈腹痛及時就醫排除胰臟炎風險」。

高三酸甘油酯引起「牛奶血」

內地曾有多名病人被抽出「牛奶血」，即醫學上被稱作「乳糜血」或「脂血」，原因是三酸甘油酯含量極高，令血液呈現乳白色或渾濁狀，患者大多是暴飲暴食，酷愛燒烤、啤酒、辣味零食、奶茶、雪糕等食物，且該病呈現出年輕化趨勢。

「牛奶血」患者大多是暴飲暴食，酷愛燒烤、啤酒、辣味零食、奶茶、雪糕等食物。（AI生成圖片）

高脂血症分為原發性和繼發性兩類，前者與遺傳相關，後者則與代謝性紊亂疾病、年齡、性別、季節、飲食、體能活動和情緒活動有關。杭州餘杭區婦幼保健院內科醫生羅陳暨醫生曾表示，3大飲食習慣會導致高血脂，包括：吃太多太油膩、動物性蛋白質攝入過多、肉食食用過多等。