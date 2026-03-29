死亡震懾！駕靈車載棺材到非法賽車熱點　殯葬業者奇招遏制飆車黨

「靠嚇」真是大晒？馬來西亞有從事殯葬業的男子，為了有效制止非法賽車行為，於是駕駛載有棺材的靈車到當地熱門的飆車地點，之後將棺材放在馬路上，帶點威嚇對飆車年輕人稱「大家不用怕，我已經在這裏隨時候命」、「不怕死就繼續」，暗示若發生人命傷亡，他的棺材能即時派上用場。加上期間有村長到場，驅趕聚集的年輕人，要求他們立即回家，現場氣氛秒變安靜，引擎聲亦逐漸平息，不少人貌似被震懾。



片段引來網民大讚樓主「有諗頭」，「政府解決不到，要靠人民來解決」，認為非法賽車不但危險，產生的噪音亦嚴重影響附近居民，既然口頭勸阻無效，這種「死亡象徵」的方式似乎更能達至警示作用。



馬來西亞有男子駕駛載有棺材的靈車到熱門飆車地點，以制止非法賽車行為。（「IG＠adi_foreman」影片截圖）

馬來西亞有男子駕駛載有棺材的靈車到熱門飆車地點，以制止非法賽車行為。（「IG＠adi_foreman」影片截圖）

馬來西亞媒體報道，當地有從事殯葬業的男子在IG和TikiTok帳號「adi_foreman」上傳影片，顯示他為了制止非法賽車行為，將載有棺材的靈車駛至雪蘭莪州（Selangor）、一處經常被人用作飆車的熱點，企圖以「黑色幽默」方式阻截飆車黨。

駕靈車載棺材到飆車熱點 「黑色幽默」阻非法賽車

片段可見，當時有不少年輕人在涉事地點駕駛電單車，男子於是在附近停泊靈車，將棺材擺放在馬路上，語帶嘲諷詢問在場還有沒有人想要賽車，隨後表示「大家不用怕，我已經在這隨時候命，甚至連裏面的『盒子（棺材）』都一併帶來。如果有人想在這賽車，儘管來吧」。他又對原本想要飆車的年輕人笑稱，「我已經一個月沒生意（沒人去世）」、「不怕死就繼續，我這裏都準備好了」，暗示若然發生意外導致人命傷亡，其棺材將派上用場，可以即場為死者「收屍」。

現場有不少年輕人駕駛電單車。（「IG＠adi_foreman」影片截圖）

男子在附近停泊靈車，將棺材擺放在馬路上。（「IG＠adi_foreman」影片截圖）

男子在附近停泊靈車，將棺材擺放在馬路上。（「IG＠adi_foreman」影片截圖）

疑村長到場驅趕回家 熾熱氣氛逐平息

其後1名疑似村長的男子到場，驅趕聚集的年輕人，並阻止他們進行非法飆車活動，同時要求眾人立即回家。片中畫面顯示，樓主的「黑色幽默」加上村長訓斥，現場熾熱氣氛瞬間消失，電單車的引擎聲亦逐漸平息，多數人只是在靜靜留在原地，可見威嚇方式起效果。

1名疑似村長的男子到場，驅趕聚集的年輕人。（「IG＠adi_foreman」影片截圖）

疑似村長阻止年輕人進行非法飆車活動，要求眾人立即回家。（「IG＠adi_foreman」影片截圖）

現場熾熱氣氛消失，電單車引擎聲逐漸平息，多數人靜靜留在原地。（「IG＠adi_foreman」影片截圖）

現場熾熱氣氛消失，電單車引擎聲亦逐漸平息，多數人靜靜留在原地。（「IG＠adi_foreman」影片截圖）

網民讚阻嚇方法另類：具震撼、警示作用

影片曝光後，當地不少網民都支持樓主做法，認為非法賽車不但滋擾附近居民，更是罔顧自身安全，「政府解決不到，要靠人民來解決」、「他（樓主）可以找同行多（泊）幾輛（靈車）停在一起，更有震懾力」，認為比起口頭勸阻，這種「死亡象徵」的方式更具震撼力與警示作用，「這傢伙前途無量！最佳行銷活動」。

（綜合）