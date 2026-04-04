沙田學生籃球場玩BB彈槍　多度射中人彈粒散落地　附槍械管制法例

用BB彈槍傷人已涉違法！有球友於網上發文表示，在沙田曾大屋遊樂場與朋友打球期間，有群打籃球的學生在玩BB彈槍，更射中其朋友不止1次，球場地面有多粒黃色BB彈，撿起後共有8粒。



不少網民批評該群學生行為危險及傷人，BB彈掉到地上亦有機會令人踩中滑倒，建議勿當小事，應盡快報警，「報警等佢了解下香港法律，而家用氣槍射人已經可以告藏械，大把嘢入到罪」、「報警啦，最好畀班𡃁仔受下教訓」。



根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》第2條，槍口能量超過2焦耳的氣槍（包括長槍型氣槍、氣槍或手槍型氣槍）均屬槍械；第20條列明，任何人管有仿製槍械即屬違法，一經定罪，可處監禁2年。香港法例第228章《簡易程序治罪條例》列明，任何人無合法解釋而疏忽地發射氣槍，而對任何人構成危險或煩擾，可處罰款500元或監禁3個月。



有球友於網上發文表示，在沙田曾大屋遊樂場與朋友打球期間，有群打籃球的學生在玩BB彈槍，更射中其朋友不止1次，球場地面有多粒黃色BB彈。（Threads@siuduck.iaa）

該球友於Threads發文發片指出，事發於3月31日，他與朋友在沙田曾大屋遊樂場打球期間，旁邊有群打籃球的學生在玩BB彈槍，「途中仲射中我朋友（唔止1次），仲搞到成地都係BB彈」，他提醒網民「各位去開嗰邊打波要小心」。

沙田學生籃球場玩BB彈槍多度射中人

影片見到，球場地面有多粒黃色BB彈，他撿起後，左手掌心共有8粒。樓主表示，不知道該群學生就讀哪間學校，只見到他們穿着紅色白邊的褲，有人穿着的上衣印有「搏盡無悔」4個字。

樓主共撿到8粒BB彈。（Threads@siuduck.iaa）

網民籲報警：畀啲教訓先會長大

網民建議樓主應盡快報警，「報警啦，影低晒相邊有得走呀，有啲人係要畀啲教訓先會長大」、「即報啦，俾人周1次，包佢以後唔敢帶出街」、「用槍射人唔係小事，一定會認真查，唔使你搵證據」。

有網民就錯重點，笑言樓主手中的BB彈密集堆在一起，猶如「大埔名物14粒」，即荔枝蝽象、俗稱「臭屁蟲」的蟲卵，「以為14粒變咗黃色」、「以為手攞14粒咁癲」。

BB彈散落球場地面。（Threads@siuduck.iaa）

槍械的定義是什麼？無牌管有槍械刑罰有多重？

根據香港警務處網頁資料，香港法例第238章《火器及彈藥條例》授權警務處處長向合適人士簽發槍械或彈藥的管有權牌照，讓其合法管有槍械或彈藥。條例訂明任何可發射子彈或投射物，而槍口能量超過2焦耳的氣槍（包括長槍型氣槍、氣槍或手槍型氣槍）均屬槍械。

任何人除非持有牌照，否則不得管有該等槍械或彈藥。如有違反，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處罰款10萬元及監禁14年。任何人除非持有經營人牌照，否則不得經營（包括製造、儲存、出售或修理）槍械或彈藥。如有違反，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處罰款10萬元及監禁10年。

BB彈散落球場地面（黃圈示），網民紛紛建議報警，「報警啦，最好畀班𡃁仔受下教訓」。（Threads@siuduck.iaa）

發射氣槍有什麼刑罰？

香港法例第228章《簡易程序治罪條例》列明，任何人無合法解釋而疏忽地發射氣槍，而對任何人構成危險或煩擾，可處罰款500元或監禁3個月。假若氣槍傷及他人，更有可能觸犯普通襲擊或傷人等罪行。

警方呼籲市民避免改裝氣槍，以免不慎導致槍口能量超過2焦耳而觸犯法例；各售賣氣槍店鋪亦應確保其出售之氣槍能夠符合法例要求，並拒絕為客人非法改裝氣槍。警方又提醒市民留意不同地區對槍械定義有所不同，例如進出內地時，不得攜帶槍口能量等於或超過1.8焦耳的氣槍，以免觸犯當地法例。

（Threads@siuduck.iaa / 香港警務處）