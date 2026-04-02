港鐵疑甩吊環扶手　乘客：有禮物送點部署？　網民：一睇就知擺拍

搭港鐵吊環扶手突然鬆脫怎麼辦？近日網上流傳照片，有港鐵乘客聲稱於車廂內捉緊扶手環時，扶手環突然鬆脫，不知如何處理下向網民求助「點部署」。有網民笑言，「刑毀破壞+盜竊，樓主準備洗定蘿柚坐」。有網民就指出應通知港鐵職員，「我都試過1次，喺地鐵站交畀個職員」。



有網民質疑是擺拍，「一睇就知擺拍，爛嘅話上面點會咁完整」。記者搜尋淘寶網站，確實有不少與港鐵扶手環相似的貨品出售，定價為百多元不等。



港鐵回覆《香港01》查詢表示，不清楚該相片的拍攝時間，而車站近日沒有相關事件的記錄。若乘客留意到相關的情況，可聯絡車站職員，讓港鐵可以作出適切跟進。



近日網上流傳照片，有港鐵乘客聲稱於車廂內捉緊扶手環時，扶手環突然鬆脫，不知如何處理下向網民求助「點部署」。（fb群組「全港店舖執笠結業消息關注組」圖片）

有網民於facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」發文發相，表示「坐MTR有禮物送，點部署？」。照片見到，樓主於車廂內拿着1個扶手環，按其文字所述，意思是扶手環突然鬆脫，不知如何是好，不過驟眼看扶手環接駁位十分完整，引起網民質疑可信性。

港鐵疑甩吊環扶手 乘客：有禮物送點部署？

有網民猜測是樓主網購得來的扶手環，「自己畀錢淘寶買完落嚟，就話地鐵送畀你」、「自己買個嚟影相啫，個接駁位仲好地地冇甩到」，也有網民笑說「毁壞公物，等坐監啦」、「乖乖地去認罪賠錢啦」、「通知職員，表示你是無辜」。

記者搜尋淘寶網站，確實有不少與港鐵扶手環相似的貨品出售，定價為百多元不等。（淘寶網站截圖）

港鐵吊環扶手突然鬆脫斷裂怎麼辦？網民分享經歷

去年曾有1名港鐵乘客於Threads發文分享港鐵扶手環突然斷裂，手持的扶手環只剩下三角形的部份。他下車後將扶手環交還至客務中心，職員得知扶手環斷裂後並未要求他賠償，只是目無表情向他道謝「哦，唔該晒」了事。

有港男分享搭乘港鐵時，手握吊環扶手突然斷裂，遂引來同車乘客注視。（「threads＠jeremychung13」圖片）

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（facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」）