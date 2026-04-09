的士電子支付陷阱？司機1招　港女慘食雙重收費　收齊頭再賺幾毫

【的士／濫收車資】4月1日起所有的士司機須提供八達通、支付寶（Alipay）、微信支付（WeChat Pay）等至少兩種電子繳費媒介，但新例實施數天就出現疑似「電子支付陷阱」。有女乘客於社交平台threads發相發文，指乘搭的士時以八達通支付車資，詎料懷疑被的士司機誤導，先後兩次拍卡造成「雙重收費」，且車資「收齊頭」再多收幾毫子，令她不知所措：「究竟係我有誤會係會退返錢畀我，定係我真係俾人呃？」



事件引來網民熱議，有人認為的士司機存心詐騙，「佢呃你，打去交資會投訴及報警多收車資，最緊要你有車牌，時間及的士司機證」。也有網民對的士使用八達通付款仍要「收齊頭」感到驚訝，「電子方式都要4捨5入？」、「八達通都要收齊頭？」。



不過亦有網民認為可能是司機不熟操作作致，「我估係司機大佬唔記得咗停錶之前入附加費，收咗錢先至發現呢件事，所以叫佢再補返」、「司機係阿伯？可能佢真係唔識用呢」。



運輸署回覆《香港01》表示，留意到有關網上帖文提到相關行程由樂行車隊的士提供，署方已主動向有關車隊營運商了解事件，並要求車隊盡快與有關乘客跟進，有關乘客亦可致電政府熱線1823留下聯絡方法，以便運輸署跟進及回覆。



4月1日起所有的士司機須提供八達通、支付寶（Alipay）、微信支付（WeChat Pay）等至少兩種電子繳費媒介。（資料圖片）

的士電子支付收費陷阱？該女乘客於Threads發相發文，指4月6日凌晨乘坐的士從黃埔往銅鑼灣，本想使用Visa信用卡支付車資，惟司機稱「用八達通方便啲」，於是樓主改用八達通付款，「咁我咪照撳見佢有顯示就照嘟」，可是拍卡後司機稱「唔係呢部機同個價錢未計隧道費，嗰部八達通係過唔到數」，於是取出另1部八達通機示意樓主再拍卡。

有女乘客於Threads發相發文，透露疑墮的士電子收費陷阱。（Threads@hamsndkup）

以八達通支付的士車資 女乘客疑墮「雙重收費」陷阱

樓主不虞有詐再拍卡，「我嗰下都冇為意，因為佢show佢部機畀我睇（第1次拍卡）係冇交易紀錄」，但由於擔心「真係過咗數」，樓主都拍攝車費及要求的士司機給予單據，竟發現第1次拍卡的交易紀錄，且八達通被過數兩次，「拎單嗰陣佢摺埋咗畀我，係平時見開嘅的士單，點知落車行上樓一打開就見到第1次嘅交易，再check八達通App就顯示過咗兩次數」。

的士疑「雙重收費」及「收齊頭」多付幾毫子

從的士收費單據見到，樓主這程車連附加費50元，總車費為112.6元，而樓主第1次拍卡、未計算附加費50元下支付的62.6元，有「扣除金額」紀錄。

從的士收費單據見到，樓主第1次拍卡有「扣除金額」紀錄。（Threads@hamsndkup）

而從八達通收費紀錄看到，共有兩筆交易紀錄，分別是62.6元及113元。其中62.6元相信就是第1次拍卡的收費，113元則是第2次拍卡連同附加費50元的收費。另要注意的是，樓主這程車總車費為112.6元，卻收取了113元，意味「收齊頭」多支付了4毫子。

從八達通收費紀錄看到，共有兩筆交易紀錄，分別是62.6元及113元，意味有兩次收費。（Threads@hamsndkup）

女乘客求助：我真係俾人呃？

樓主對的士司機「重複收費」不知所措，遂發文求教，「請問我而家應該要點做，究竟係我有誤會係會退返錢畀我，定係我真係俾人呃？」。

網民爭議：的士司機存心詐騙 vs 不熟操作

網民看後議論紛紛，有人認為的士司機存心詐騙，「佢呃你，用呢部機畀錢係已經包晒所有隧道費同附加費（前提係佢停錶前已經入晒落個錶），你見到收據印出嚟嘅八達通扣款係62.6，上面主單係仲有50蚊附加費，即係代表住佢自己停錶之後先入附加費，所以佢先至攞八達通機再收」、「打去交資會投訴及報警多收車資，最緊要你有車牌，時間及的士司機證」、「報警詐騙」。

也有網民質疑的士使用八達通付款為何仍要「收齊頭」，「112.6都要4捨5入收齊頭？冇大餅幾毫子就話啫，電子方式都要4捨5入？」、「八達通都要收齊頭？」。

不過亦有網民認為可能是司機不熟操作所致，「我估係司機大佬唔記得咗停錶之前入附加費，收咗錢先至發現呢件事，所以叫佢再補返」、「司機係阿伯？可能佢真係唔識用呢」、「部機應該要個客撳咗邊種付款方式先可以進行下一步？或者咁講，作者自動波咗手太快」。

女乘客：想搞清楚司機有心呃我定誤會一場

樓主之後留言更新進展，指已致電相關車隊查詢，「我講晒個情況俾佢知，都send咗我影低咗嘅相俾佢哋，佢哋話會再了解下睇下係咪濫收車資」，她亦會聯絡八達通公司了解情況，直言「驚真係誤會一場搞到人冇飯開就唔好……真係想搞清楚係司機有心呃我定真係誤會一場」。

運輸署：已要求車隊盡快與有關乘客跟進

運輸署回覆《香港01》表示，留意到有關網上帖文提到相關行程由樂行車隊的士提供，署方已主動向有關車隊營運商了解事件，並要求車隊盡快與有關乘客跟進，有關乘客亦可致電政府熱線1823留下聯絡方法，以便運輸署跟進及回覆。

運輸署又說，就4月1日起的士司機須提供電子繳費媒介的新規定，運輸署一直密切監察實施情況，整體運作至今大致暢順，署方會繼續透過不同渠道留意新規定實施情況，亦會透過的士業界和各主要電子繳費媒介平台收集司機和乘客的回饋，檢視如何加強宣傳教育，讓整體運作更暢順；如乘客懷疑的士司機涉嫌違規（例如拒絕提供電子繳費繳介或濫收車費），可記下事發日期和時間、相關車牌號碼和司機等資料，並向運輸署或警方舉報有關個案。

如果司機無提供電子支付方式，乘客可以點做？

2026年4月1日起，所有的士司機須提供至少兩種電子繳費媒介，包括1種二維碼電子繳費媒介（如支付寶、微信支付或BoC Pay）和1種非二維碼電子繳費媒介（如八達通、信用卡或「轉數快」）。（政府新聞處圖片）

2026年4月1日起，所有的士司機須提供至少兩種電子繳費媒介，包括1種二維碼電子繳費媒介（如支付寶、微信支付或BoC Pay）和1種非二維碼電子繳費媒介（如八達通、信用卡或「轉數快」）。

如果司機沒有提供電子支付方式，根據運輸署資料，乘客可以記下日期、時間、車牌號碼和司機資料，致電政府熱線 1823 或交通投訴組熱線 2889 9999 通知運輸署跟進。如有需要，個案會轉交警方跟進。

（Threads@hamsndkup）