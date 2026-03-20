機場巴士行李放輪椅位阻婆婆上車　男子挺身幫忙搬開　網民批離譜

巴士輪椅位應空出讓有需要人士使用。有網民在網上發相大呻機場巴士上，行李放滿了行李架及輪椅位，行李更跌下來阻礙了輪椅上車，而輪椅婆婆由於沒有位置安頓，要幾經艱辛才由家人扶住到乘客位坐下。



網民批評「行李多就搭的士啦」、「輪椅位係輪椅乘客優先使用，而唔係行李儲存地方，要擺行李先放行李架」。



行李架「爆滿」，有人便將行李放在輪椅位。（Threads@powinhktravel）

不少行李放在輪椅位。（Threads@powinhktravel）

「唔識坐巴士不如唔好坐」。有網民在Threads上發相及發文，指在一輛來往機場的巴士上，行李架及輪椅位放滿行李，而有位坐輪椅婆婆上車，被跌在地上的行李阻礙，樓主見狀立即上前搬開走道及輪椅位置的行李，由於輪椅位已沒有位置安置婆婆，她須由同是老人的家人扶住進入車廂坐下，情況十分狼狽。

行李放輪椅位阻婆婆上車

帖文引來不少網民留言，「輪椅位係輪椅乘客優先使用，而唔係行李儲存地方，要擺行李先放行李架」、「港鐵巴士同新的龍運車直頭有貼紙係唔畀擺嘢」、「所以寧願畀貴啲，舒舒服服坐的士」、「有篋有行李實不宜坐機場巴士，應該坐機場快線＋的士」。

樓主看不過眼，出手幫忙搬開行李箱。（Threads@powinhktravel）

樓主：行李放輪椅位問題好大

亦有網民認為，「成日話重篋，心諗無人叫你搬個大陸／日本返香港，然後又唔識擺篋，細輕身篋打橫擺地下，正宗多多位都唔夠放」。樓主認為「唔講篋嘅問題，本身放先放後都有權擺，個人覺得問題不大，但放輪椅位問題就好大」。