「厭倦老婆？留戀前任？」泰國幽默徵兵宣傳　自願服兵者激增五成

真的是「泰」幽默了！每年4月為泰國徵兵季，年滿21歲的男性需即場抽籤，以決定要否服兵役。泰國陸軍今年在官方社交平台自製多個「梗圖」，將軍營打造成「逃離感情煩惱」、「避開妻子管轄」、「健身中心」等場所，甚至引用熱播陸劇男主劇照，以幽默方式吸引男士們報名參軍。據報道，2026年報名參軍的人數有明顯上升趨勢，比2024年增加近50%。



每年4月為泰國徵兵季，圖為2026年泰國徵兵抽籤現場。（YouTube@Kiinthailand奇在泰國）

泰國法律規定僧侶、跨性別者也要參加抽籤，但考量跨性別人士身心特質與認同，當地政府允許憑醫生診斷證明申請免役。（YouTube@Kiinthailand 奇在泰國）

每年4月為泰國徵兵季 年滿21歲男士必須抽籤決定需否服兵役

每年4月1日至12日為泰國固定的徵兵季，其間但凡年滿21歲的男性需要即場抽籤，以決定他是否需要服兵役；抽中紅簽需要入伍2年，抽中黑簽則可免役。當地法律規定，即使僧侶、跨性別者也要參加抽籤，但考量跨性別人士身心特質與認同，政府允許以上人士憑醫生診斷證明申請免役。

泰國陸軍自製多張「梗圖」 吸引男士參軍

泰國陸軍今年在官方社交平台facebook帳號上傳多個自製「梗圖」，將軍營形容為「逃離感情煩惱」、「避開妻子管轄」、「健身中心」等場所，以幽默和有趣方式吸引男士們報名參軍。

逃離感情煩惱篇

「孤獨的人應來當兵，每天早上都有人跟你說早安、每天都有人陪你吃飯、睡前有人跟你說晚安，走到哪都能見到朋友」。（泰國陸軍facebook圖片）

「還在想念前任？4月來報名參軍吧！這樣你就沒有多餘的時間想她，也不會不小心傳訊息給她了」。（泰國陸軍facebook圖片）

「為什麼當兵要剪短髮？因為曾經留過的長髮依然綁不住她的心。來當個平頭帥哥，讓女孩們喜歡吧」。（泰國陸軍facebook圖片）

「愛國就已經足夠，不要再去愛上她」。（泰國陸軍facebook圖片）

「當兵跑步其實跑不遠，遠不及追着一個對你沒心的人跑。追着一個不愛你的人，不管跑得再遠，終究走不進她的心裏」。（泰國陸軍facebook圖片）

「報名當兵進軍營，比走進她的心容易得多」。（泰國陸軍facebook圖片）

「當兵會鍛鍊胸肌，這樣被傷透心時才不會覺得痛」。（泰國陸軍facebook圖片）

「為她付出了大半輩子，也為國家付出一點吧，說不定她會因此回到你身邊」。（泰國陸軍facebook圖片）

厭倦老婆篇

「厭倦了老婆？今年4月歡迎報名參軍，和朋友一起在軍營放鬆身心，之後可以驕傲回家，再也不用被老婆約束」。（泰國陸軍facebook圖片）

健身中心篇

「想要身材健壯、體態結實，來報名當兵。免費附減重課程、控制飲食營養、規律運動、教練24小時全天候看顧，受訓2個月即見效」。（泰國陸軍facebook圖片）

引用熱播陸劇《逐玉》 將參軍者比喻為男主角「武安侯」

泰國陸軍亦引用近日熱播的中國電視劇《逐玉》，將參軍者比喻為張凌赫所飾演的男主角「武安侯」。

「想騎上與武安侯一樣帥的駿馬嗎？那就來報名入伍，選擇騎兵部隊吧」。（泰國陸軍facebook圖片）

自願參軍人數大增 2主因所致！

泰國陸軍指出，2026年參軍人數明顯有所上升，有將近3萬名男性報名參軍，較2024年大幅增長約50%。但其實過去5年，自願入伍人數一直穩定攀升，今年有些地區甚至不必抽籤，已填滿徵兵配額。有分析估計，除了和陸軍加強網絡宣傳有關外，邊境地區局勢緊張提升愛國主義，許多人因此選擇主動入伍；此外，經濟低迷影響就業，亦促使更多人參軍。

（泰國陸軍facebook）