陪妻練車被甩到腦梗塞　男子說話困難急就醫　揭坐車做漏1事導致

乘車安全措施要做足！河南鄭州1名30多歲男子日前陪剛考獲駕照的妻子練車，他坐在副駕駛座體驗妻子的駕駛技術，沒料到其後上班開會時出現說話困難的情況。男子緊急到醫院檢查，發現頸部血管出現「血管夾層」（即血管內膜撕裂，血液流入血管壁形成夾層），繼而影響腦部血流，引發腦梗塞。醫師揭發男子坐車時做漏了1件事，妻子每次剎車時，男子身體和頸部都大幅度晃動，導致血管內膜受損。



河南鄭州1名30多歲男子日前陪剛考獲駕照的妻子練車，他坐在副駕駛座體驗妻子的駕駛技術，沒想到被甩到腦梗塞。（示意圖，非當事人／Unsplash圖片）

河南廣播電視台民生頻道《小莉幫忙》於3月8日報道事件，鄭州人民醫院鄭東院區神經內科主任醫師錄海斌受訪時，轉述該名男子所說，「早上開會的時候，突然發現我怎麼這幾句話我說不了」，到醫院檢查才發現是腦梗塞。

30多歲男子陪妻練車被甩到腦梗塞

錄海斌指出，當時追問病歷，男子並沒有高血壓、糖尿病，「什麼都沒有，平時身體挺好」，但檢查時發現男子血管有損傷。

醫師揭發男子坐車時沒繫安全帶，妻子每次剎車時，男子身體和頸部都大幅度晃動，導致血管內膜受損，繼而引發腦梗塞。（《小莉幫忙》微博影片截圖）

醫師揭沒繫安全帶：每次急剎車就甩1下脖子

錄海斌抽絲剝繭，終於查找出病因，男子日前陪剛考獲駕照的妻子練車，坐在副駕駛座時未有繫上安全帶，「她（男子妻子）每次急剎車1下，他就甩1下脖子，造成這個血管的內膜損壞，出現夾層，然後繼發了1個腦梗」。

網民表示，「副駕不繫安全帶=拿命開玩笑，急剎車甩動脖子直接導致血管損傷，後果太嚴重」、「所以說上車第一件事情就是繫安全帶」、「不管坐哪，安全帶都要牢牢繫好啊」、「安全真的不能大意」。

（微博@小莉幫忙）