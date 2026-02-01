車cam直擊女途人過馬路險捱撞！司機怒公審 因1行為遭網民圍攻
行人過馬路要小心，不要只顧看電話。有車cam（行車記錄儀）片拍到在屯門菁田邨，有女途人橫過馬路時只顧看手機，私家車司機見狀響咹提醒，並罵道「車死你呀，馬路亂咁過仲要玩住電話」。雖然不少網民都手責鬧途人不對，「以為自己大晒」，但不少人看出司機在停線前沒有停車，直指同樣犯錯，「一個唔識揸車，一個唔識過馬路，打和super」。
女途人過馬路只顧玩手機險捱撞
有男網民在Threads上發布車cam（行車記錄儀）影片，見到司機從屋苑的停車場駛到路口有停字的雙白線，但片主沒有在停線前停車，直接轉右駛出大馬路，而其後有1名女途人正橫過馬路，但她垂頭在玩手機，沒有察看路上是否有車。片主立即響咹提醒女途人，她才瞄了一下繼續看着手機前行。
不少網民都責怪該名途人不對，「條片咁短，但至少有三條友係亂X咁行」、「成日以為自己大晒，覺得啲車要讓佢，夠膽咪撞埋嚟」。
網民突破盲點：一個唔識揸車，一個唔識過馬路
不過有網民突破盲點，直指片主「停線唔停，做好自己先啦」、「樓主應該影埋自己車牌啦」、「法例上來講，呢個位佢唔算亂過馬路？前後超過15米都無天橋、隧道、斑馬線，不過車唔睇線，人唔睇車有無都係一樣」、「一個唔識揸車，一個唔識過馬路，打和super」。
