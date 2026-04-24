日本酒店房午睡　房務按門鈴沒應闖入　女生同意打掃躺床拍片惹議

女生出門在外要提高危險意識！有台灣女生於網上發文表示，在日本住酒店躺床午睡時，遇到房務人員按門鈴，由於太累不想起床所以沒理會，沒想到房務人員直接進房詢問是否需要打掃，於是她就靜靜躺在床上觀看打掃過程，並拍下影片分享，笑言「我說沒關係你就清吧，我實在不想動」。



網民紛紛驚呼，「這樣很危險！跟不認識的異性在房間裏，妳還躺在床上！萬一他起色心，妳逃不了」、「不懂做這種讓自己暴露於危險中的事還要po網是什麼心態」、「正常人會請他們先出去，請他們半小時1小時再來清理啊」。



有台灣女生於網上發文表示，在日本住酒店躺床午睡時，遇到房務人員按門鈴，由於太累不想起床所以沒理會，沒想到房務人員直接進房詢問是否需要打掃。（Threads@snackgoodla）

該女生於Threads發文發片分享事件，指出「在日本的第5天，關於我實在是太累不想起床，房務人員一直按門鈴我都不理，我內門鎖沒有鎖，所以他們就進來了，看到我就問我需不需要打掃，我說沒關係你就清吧，我實在不想動」。

日本酒店房務按門鈴沒應闖入 女生同意打掃惹議

網民紛紛驚呼危險，「你真的完全不怕被怎了，完全沒安全意識」、「雖然你同意清掃，但這個狀況一定要避免，下次別再這樣了，安全風險比你想像的高很多」、「盡量避免這樣，因為打掃人員幾乎是外包公司，不是飯店所屬的員工，萬一怎麼了很麻煩的，要小心安全」。

女生靜靜躺在床上觀看打掃過程，並拍下影片分享，笑言「我說沒關係你就清吧，我實在不想動」。（Threads@snackgoodla）

網民：曾經穿着內褲/洗澡遭闖入

有網民分享遇過的尷尬情況，「我曾經穿着內褲，然後房務人員進來幫我收垃圾，到底是誰受的驚嚇比較大？」、「我遇過……是我在馬來西亞飯店洗澡，突然清潔員進來問我要不要打掃，都不確定對方有沒有看到我，那時沒拉簾子，發現有人進來才趕快拉」。

網民紛紛驚呼，「這樣很危險！跟不認識的異性在房間裏，妳還躺在床上！」。（Threads@snackgoodla）

網民指出，「正常人會請他們先出去，請他們半小時1小時再來清理啊」。（Threads@snackgoodla）

房務闖入做法惹議 女生：沒標示勿擾

事件亦引來網民討論房務人員做法，「這有點誇張，房客還在房裏，硬是要整理？這該重新訓練了吧」。女生回覆網民留言時表示，她當時在午睡，室友人在外面，所以沒鎖內鎖，怕室友進不了房，而酒店沒提供掛牌，她當時不知道「請勿打擾」的按鈕怎麼按，於是發生這樣的事件，經網民提醒後已加強防範意識。

有在日本酒店當房務實習生的網民表示，「如果沒有特別和櫃檯說不用打掃，或是沒掛牌的話，我們會為了提供乾淨舒適的住宿環境，進行每日備品更換和打掃，進門前會慢慢的按鈴敲門呼叫客人是否在房間裏面，若是重複3次以上沒有反應就會開門進入房間，真的有客人在裏面的話就會詢問是否需要打掃」。

（Threads@snackgoodla）