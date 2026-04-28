在航機上發怒打人，隨時危及航空安全！台灣傳媒報道，本月3日台灣虎航從福島飛往桃園的航班上，發生女乘客掌摑空姐的暴力事件。據了解，事發時飛機正準備降落，空中服務員檢查機艙情況時，不慎撞及涉事女子。該女子其後情緒失控並且在飛機上咆哮，其間提及「我可不可以賞你巴掌？」，隨即真的出手掌摑空姐。



機上有乘客拍下事發情況，事後將影片上載到網上，聲稱要幫助被摑空姐發聲。虎航則發出新聞稿，表示嚴厲譴責不當暴力行為，將對該名女子實施終生拒載。



被撞到的女子非常激動，提及「我可不可以賞你巴掌？」，話還沒說完就伸手掌摑其中1名空姐。（threads@sunnyouo.0801）

被撞到的女子非常激動，提及「我可不可以賞你巴掌？」，話還沒說完就伸手掌摑其中1名空姐（紅圈示）。（threads@sunnyouo.0801影片截圖）

被撞到的女子非常激動，提及「我可不可以賞你巴掌？」，話還沒說完就伸手掌摑其中1名空姐。（threads@sunnyouo.0801）

被撞到的女子非常激動，提及「我可不可以賞你巴掌？」，話還沒說完就伸手掌摑其中1名空姐。（threads@sunnyouo.0801）

女乘客不接受道歉竟當場咆哮

當摑空姐事件發生4月3日晚上日本福島飛往台灣桃園的IT753航班，有機上乘客在社交平台Threads發文表示，當時當時飛機正降落，機長多次廣播提醒：「飛機準備降落，請扣好安全帶，勿任意走動。」但該名女子還是站起來，疑似要穿鞋。此時有空姐正在做飛機降落前檢查，走動過程中不小心撞到該名女子，空姐立刻道歉，女子不僅不接受，還開始發怒咆哮。

女乘客：我可不可以賞你巴掌？

從網上流出的影片可見，涉事女乘客情緒非常激動，空姐當時表示「落地之後我幫你叫醫生可以嗎」，但女子稱「我看起來有那麼嚴重嗎？」，又質疑「為什麼你們專業人員要搞事情？」、「你為什麼要過去？我可不可以賞你巴掌？」，詎料話還沒說完，就伸手掌摑其中1名空姐，同行乘客看到後紛紛指責女子的暴力行為。

飛機抵達桃園國際機場後，航空警察上機將施暴的女乘客強行帶走。（threads@jeremy_hsueh影片截圖）

飛機抵達桃園國際機場後，航空警察上機將施暴的女乘客強行帶走。（threads@jeremy_hsueh影片截圖）

警察登機將施暴女乘客強制帶走

另1段網上影片可見到，該女子對著空姐大喊「你不要碰我喔」，空姐則回應到「我懂，但你動手打人不對，人家是不小心」。女子即回應指「是不是故意的我不知道啊」，隨後空姐把冰袋遞給她，但她反過來將冰袋扔到空姐身上，行為極之無禮。當飛機抵達台灣桃園國際機場後，航空警察上機將施暴女乘客強行帶走。

空姐把冰袋遞給女乘客，但她反過來將冰袋扔到空姐身上，行為極之無禮。（threads@jeremy_hsueh影片截圖）

空姐把冰袋遞給女乘客，但她反過來將冰袋扔到空姐身上，行為極之無禮。（threads@jeremy_hsueh影片截圖）

台灣虎航：將施暴乘客列拒載名單

對於該宗掌摑空姐的暴力事件，虎航回應當地傳媒查詢時表示，事發時客艙組員正在執行降落前安全檢查，不慎碰觸該旅客後已立即致歉，並由乘務長再次說明與關懷，但該旅客拒絕醫療協助，且不願配合安全指示持續站立，最終更施以暴力。虎航稱已第一時間已通報機長，並由地面人員通知機場警方。航班降落桃園機場後，警方隨即登機將該名旅客帶走調查。

4月3日從日本福島飛往台灣桃園的虎航IT753航班上，發生女乘客掌摑空姐的暴力事件。示意圖。（網上圖片）

虎航發出的新聞稿表明立場，強調對於任何旅客的滋擾以及暴力行為，公司絕對採取「飛安零容忍」的嚴肅立場。航空公司已委請律師幫助當事人維權，對於在機內出現不理性行為的旅客已列入拒載名單，還要追究其相關法律責任。

虎航表示一向視飛航安全與職場安全為企業經營核心，致力於營造一個安全、舒適、安心的搭機環境，也感謝當日同機旅客的配合，以及社會大眾對此事件的關心。

(綜合)