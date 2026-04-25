阿婆牛池灣街市疑偷蕉斷正！睇檔主CCTV片仍否認：你鍾意報警咪報

任何年紀和身份，都不應該偷竊！牛池灣有菜檔檔主在社交平台公審，指1名熟客婆婆疑在他檔口偷香蕉，並上傳「CCTV（閉路電視）直擊」，當對方再次出現時，他便拿着片段和婆婆對質，對方矢口否認偷竊，更表示「你鍾意報警你咪報囉」。他不滿證據確鑿下，婆婆仍「死口唔認」，怒氣難消遂貼出事發時片段，呼籲對方子女「係你呀媽嘅叫佢以後唔好呀，唔該」。



片段引來網民留言，批評婆婆「幾十歲（人）都為老不尊」、「有圖有真相仲死不認」、「見識到不知廉恥可以到咩程度」。網民又認為老闆不應心軟，支持他報警處理，「年紀大唔通唔使守法咩」、「個個老人家倚老賣老仲成世界」。



有阿婆在牛池灣街市偷香蕉被CCTV「斷正」，但面對老闆質問仍矢口否認。（facebook影片截圖）

牛池灣街市菜檔老闆公開CCTV 稱被婆婆偷蕉

該牛池灣街市菜檔檔主，日前在社交平台facebook貼出事發時閉路電視所拍到的片段，指有婆婆於4月21日早上在他檔口偷香蕉，狠斥「為老不尊！行為不檢！不知所謂」。檔主公開閉路電視畫面，認為對方並非首次犯案，「我早就睇佢唔順眼，次次嚟都叫我畀個膠袋佢」，呼籲婆婆子女「係你呀媽嘅叫佢以後唔好呀，唔該」。

有牛池灣街市菜檔老闆公審，指有婆婆到其攤檔偷香蕉。（facebook影片截圖）

婆婆在木板圍起位置「左揀右揀」。（facebook影片截圖）

阿婆疑偷香蕉過程被CCTV「斷正」

片中可見，1名穿藍色上衣撐枴杖的婆婆走到菜檔前，她在木板圍起位置「左揀右揀」，挑選一梳香蕉後便前往付款。檔主找續後，她自行拿走檯下1個綠色膠袋，然後返回木板，將架上2條未有付款的香蕉放入膠袋，然後轉身離去。

婆婆挑選一梳香蕉後便前往付款。（facebook影片截圖）

婆婆挑選一梳香蕉後便前往付款。（facebook影片截圖）

在找續過後，婆婆自行拿走檯下1個綠色膠袋。（facebook影片截圖）

婆婆將架上2條未有付款的香蕉直接放在膠袋內，然後轉身離去。（facebook影片截圖）

婆婆將架上2條未有付款的香蕉直接放在膠袋內，然後轉身離去。（facebook影片截圖）

婆婆將架上2條未有付款的香蕉直接放在膠袋內，然後轉身離去。（facebook影片截圖）

阿婆再次現身攤檔 老闆拿片段對質

事隔3日，婆婆於4月24日再次現身菜檔。從檔主上傳的第二條影片可見，穿紫紅色上衣的婆婆走近菜檔，檔主即問「你知唔知你嗰日偷嘢呀？你嗰日偷我條蕉喎」。婆婆聞言否認，「唔係啩，無拎過你啲嘢」，疑指「唔係呀，我返鄉下咁多日」。檔主表明婆婆偷竊過程全被CCTV拍下，並拿出片段和她對質，「呢個唔係你咩，你過嚟望下呢個係咪你先」。

事隔3日，婆婆於4月24日再次現身菜檔。（facebook影片截圖）

菜檔老闆即時拿出CCTV片段和婆婆對質。（facebook影片截圖）

菜檔老闆即時拿出CCTV片段和婆婆對質。（facebook影片截圖）

菜檔老闆即時拿出CCTV片段和婆婆對質。（facebook影片截圖）

阿婆矢口否認偷竊 老闆質疑「扮失憶」

婆婆否認自己是片中人，檔主態度變得強硬，多次重複「你自己睇清楚先！」又稱「你過嚟望清楚呢個係咪你！早2日係咪你偷咗香蕉」，婆婆繼續拒認偷竊。檔主質疑婆婆「扮失憶」，又不滿她「你仲問我攞膠袋」，婆婆稱「咁唔買囉，我想買2嚿薑咋」，並打算趁機離去。

不過婆婆「死口唔認」，堅稱她並非片中人，「無拎過你啲嘢」。（facebook影片截圖）

老闆稱會報警處理 阿婆懶理：你咪報囉

檔主及後要求婆婆拿出電話，告訴子女偷蕉一事，婆婆堅稱「我都無拎過你啲嘢」，若無其事在發泡膠箱挑選生薑，面對質問不斷唉聲嘆氣，稱「想買2嚿薑都唔買啦」，並離開攤檔。檔主表示會將對方偷竊片段發上網及報警，婆婆未有理會，更稱「你咪報囉」，婆婆愈走愈遠，檔主呼喝對方「咁你唔好走啦！企喺度啦」，影片就此作結。

婆婆被質問堅稱「我無拎過你啲嘢」，然後若無其事在地下發泡膠箱挑選生薑。（facebook影片截圖）

婆婆被質問堅稱「我無拎過你啲嘢」，然後若無其事在地下發泡膠箱挑選生薑。（facebook影片截圖）

老闆稱會報警處理，但婆婆未有理會，更稱「你咪報囉」然後離去。（facebook影片截圖）

網民狠斥為老不尊：壞人變老

檔主不滿婆婆拒認偷蕉兼稱「你鍾意報警就報飽去」。網民不恥婆婆盜竊劣行，「壞人變老」、「幾十歲（人）都為老不尊」、「有圖有真相仲死不認」、「畀晒機會佢認錯仲死口唔認」、「偷生果好少事，但阿婆覺得自己無錯呢啲行為（就）唔要得」、「阿婆直頭驚都未驚過，將倚老賣老發揮到淋灕盡致」。

檔主不滿婆婆在證據確鑿情況下，仍拒絕承認偷香蕉。（facebook圖片）

網民支持報警：年紀大唔使守法？

有留言擔心婆婆再犯，建議檔主報警切勿姑息，「偷嘢就係唔啱，唔理係咪老人家」、「個個老人家倚老賣老仲成世界」、「報警，唔見棺材唔流眼淚」。