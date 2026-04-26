麗城花園大廈後樓梯驚見亂棄冷藏櫃！恐塞走火通道　網民籲報消防

大埔宏福苑於去年發生五級大火，造成168人死亡，悲劇喚起大眾關注大廈的消防安全。荃灣麗城花園有住戶近日在網上公審，指大廈後樓梯有人胡亂棄置家電用品，當中包括大型冷藏櫃，批評對方行為自私。網民看到照片都斥責相關行為，「自己唔搬，又唔肯俾錢別人代勞！」、「當人（清潔工人）免費搬屋公司呀？」，並建議樓主向消防處舉報。



根據香港法例第95F章 《消防(消除火警危險)規例》，任何人不得將任何物件、或東西擺放或留下 ，導致該物件或東西阻塞，或可能會阻塞該處所內的逃生途徑，違者一經定罪，可被罰款港幣10萬元。



荃灣麗城花園有住戶在後樓梯棄置冷藏櫃，遭公審行為自私。（facebook「麗城花園之友公開群」圖片）

有住客在facebook群組「麗城花園之友公開群」發帖，不滿地斥責「有無搞錯呀，大型家電就咁放喺後樓梯」，並批評相關人士行為自私。

麗城花園住戶後樓梯亂棄冷藏櫃

從樓主上傳照片可見，大廈後樓梯位置較狹窄，本已擺放了1個大型紅色垃圾桶，牆身亦貼有公共衛生宣導標語，呼籲住客「保持地方清潔」和「注重公眾地方衛生」。不過有人似乎懶理，竟然將1個直立式、疑似小型冷藏櫃搬到後樓梯，因而被拍照公審。其實後樓梯堆積雜物會阻塞走火通道，如不幸發生火警，恐怕會阻礙逃生，引來消防安全隱患問題。

網民斥無品：自己唔搬又唔肯俾錢人代勞

許多網民都批評涉事住戶無品，「同垃圾房啲阿姐講聲，佢哋都會借架車仔俾你，我上次都（係）自己推架迷你雪櫃仔啦」、「推出垃圾房有幾難？」、「自己唔搬，又唔肯俾錢別人代勞！」、「無嘢下話，當人（清潔工人）免費搬屋公司呀？」。

有留言建議樓主向消防部門舉報，「私人樓宇的後樓梯也屬消防管轄範圍」、「請公開座數和樓層，我們好多人可以報消防」。

後樓梯屬走火通道 擺放物件造成阻塞可被罰款10萬元

其實大廈後樓梯亦被視為走火通道。根據香港法例第95F章 《消防(消除火警危險)規例》第14條，任何人不得將任何物件、或東西擺放或留下 ，導致該物件或東西阻塞，或可能會阻塞該處所內的逃生途徑，違者首次被定罪，可被罰款港幣10萬元，其後每次被定罪，可處以罰款20萬元及監禁1年。

（facebook「麗城花園之友公開群」）