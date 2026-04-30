一家4口滅門！吃印度香飯再吃西瓜　腹瀉嘔吐疑食物中毒全家不治

孟買發生疑因食物中毒引起的4口之家滅門慘劇。當地1名40歲男子在家中設宴，與妻子、2名女兒及親友一起吃印度香飯。親友於飯後離去，至翌日凌晨時份，男子一家又吃了西瓜，詎料數個小時後4人開始腹瀉嘔吐。醫生鄰居發現情況後，立即將4人送到附近醫院搶救，但最終全家不治身亡。警方初步將事件定性為意外事故死亡案，懷疑是因食物中毒致命。



孟買一家4口晚餐吃印度香飯，至凌晨又吃西瓜，結果全家腹瀉嘔吐，送院後不治身亡。圖為多卡迪亞一家。（NDTV影片截圖）

晚餐吃印度香飯凌晨吃西瓜 全家突發腹瀉嘔吐

據《INDIA TODAY》報道，近日孟買有4口之家疑因食物中毒全家死亡。事發於4月25日，當地40歲男子阿卜杜拉·多卡迪亞（Abdullah Dokadia）邀請親友到家中共進晚餐，多卡迪亞的妻子和2名女兒亦在場。當晚眾人吃印度香飯後，親友於晚上約10時半離開。當翌日凌晨約1時，多卡迪亞全家又吃了西瓜，惟約4至5小時小時後開始腹瀉嘔吐。

深夜發病 一家4口全不治

·多卡迪亞一家住在2樓，在眾人不適之際，4樓1名醫生鄰居發現異常便前去查看，他事後憶述，「我趕到時，現場有4人，包括丈夫（多卡迪亞）、妻子和2名女兒，他們均陷入昏迷」。其中1個女兒氣喘吁吁、呼吸困難，已沒有脈搏。

鄰居立即給女童做心肺復甦術（CPR），她卻未能蘇醒，送院時不治，「到醫院時，她已經去世了」。儘管醫護人員已全力搶救，但其餘3人亦先後身亡。

警方懷疑死因是食物中毒

當地警方立案調查事件，初步將列為意外死亡事故，懷疑是由食物中毒引發。警方表示尚未排除其他可能性，而現場遺留下1塊吃了一半的西瓜已被送往檢驗，當局正等待西瓜檢驗結果及驗屍報告，以便進一步查明死因。

西瓜有大量糖份汁液 細菌可快速繁殖

香港家庭醫生鄭志文過去接受《香港01》訪問時表示，如果西瓜儲存在攝氏4度以上的地方，因本身有大量糖份的汁液，細菌可以快速繁殖，進食後有可能影響健康。他建議市民如有吃不完的西瓜，不要切件，裹上保鮮紙後立即存放入雪櫃，到再次進食時才「食幾多切幾多」，並且盡快吃完，不宜存放過久。鄭醫生又提醒巿民要把食物分開擺放，並確無雪櫃的溫度夠低及功能良好，儲存食物時才較安全。