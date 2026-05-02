同居揭男友戴假髮掩飾地中海　但幫手供樓　女生感矛盾：應否分手

男士脫髮實在會影響外觀。有女網民在網上發文呻，與拍拖數月的男友同居第二日，才驚見男友原來一直戴假髮來掩飾地中海，但礙於對方對自己很好，願意一同供樓，於是詢問網民應否因此而分手，引來網民熱議，「頭髮比人品重要？」、「唔用錢去植髮，拎嚟幫你供樓，呢種好男人你唔要快啲放返出嚟」。



樓主指同居第二天才發現原來男友一直戴假髮，頭頂已脫髮。（《國產零零漆》劇照）

有女網民在社交平台發文，指「同居第2日先知原來佢係一直戴假髮，唔戴時中間已經無晒頭髮」。不過樓主念在男友對她很好，又願意幫手供樓，實在不知應否為此事分手，又疑惑分手的話應如何開口。

女網民驚訝男友地中海 引網民熱議

帖文引來不少網民留言，多數人認為樓主不懂珍惜，「頭髮比人品重要？」、「建議妳放生佢，佢值得擁有更好的女朋友」、「女人都靠化妝見人，戴假髮同假睫毛，假眉毛，有乜分別！」、「唔用錢去植髮，拎嚟幫你供樓，呢種好男人你唔要快啲放返出嚟」。

樓主因為男友對她很好而感到心情矛盾。（AI生成圖片）

有人認為找伴侶不應只看外表，「其實真係唔使講外表嘅！如果你係咁注重外表！你老咗佢都會唔要你啦！他朝君體也相同！你終有一日又老又殘！」。有人這樣分析，「呢個情況，其實重點唔係『佢禿唔禿』，而係兩樣嘢：誠實同你自己接受程度」。

有網民認為是誠信問題

有人則認為有欺瞞成份在內，「好老實，唔講佢對你幾好，但係佢真係呃你！仲要同居完先知……佢誠信係真係有問題，如果係我會選擇分手，講真如果佢真係老實，應該拍拖前講清楚，等女仔知道會否接受呢一點」。