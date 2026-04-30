外賣炒飯現大量毛髮　顧客：非常得人驚　網民：咁多條好明顯蓄意

炒飯及煎蛋黏附着大量毛髮，看照片也瞬間食慾全無！有Keeta外賣平台顧客於網上發文指出，其外賣炒飯被人放入大量不明毛髮，他即時與餐廳聯絡，餐廳初步懷疑外賣於配送過程中被人惡作劇，已安排退款及重新配送1盒新的炒飯，同時他向Keeta反映事件、報警及聯絡食環署，由於事態嚴重，相信涉及惡意行為或刑事性質，他明言會保留一切法律追究權利。



網民紛紛驚呼，「勁驚，會有陰影，好恐怖」、「好核突呀，啲外賣員咁黐線」、「1條都當佢唔小心，咁多條好明顯係蓄意喎」、「咁幼仲要咁攣，都幾肯定係體毛，如果你冇得罪過外賣員，咁一定係佢心理變態」。



《香港01》已就事件向Keeta查詢，正等候回覆。



有Keeta外賣平台顧客於網上發文指出，其外賣炒飯被人放入大量不明毛髮。（Threads@dead.soul725）

「外賣安全，請大家唔好即刻食，先望清楚再食。」該顧客於Threads發文表示，「最近經歷咗非常得人驚嘅外賣事件」，他於Keeta外賣平台叫外賣，打開外賣包裝時，「發現食物（炒飯）表面有大量不明毛髮（不太肯定，疑似人體體毛），而且連包裝蓋上都有」，幸好他未有吃下肚，否則後果不堪設想。

外賣炒飯現大量毛髮 顧客：非常得人驚

樓主立即報警並聯絡食環署，同時告知餐廳，「餐廳方面初步懷疑可能同外賣/配送過程中被人惡作劇有關，但現階段仍需調查釐清」。樓主感激餐廳對事件「好上心去跟進」，「當晚收到飯之後即刻聯絡佢哋，都肯退錢同埋送個新嘅飯嚟」。

炒飯及煎蛋黏附着大量毛髮。（Threads@dead.soul725）

炒飯及煎蛋黏附着大量毛髮。（Threads@dead.soul725）

炒飯及煎蛋黏附着大量毛髮。（Threads@dead.soul725）

顧客對Keeta僅贈優惠券感失望 盼找出事件真相

至於向Keeta反映方面，樓主直言，「一直幫襯咗Keeta好耐，之前都好地地未試過咁，真係好失望，等咗3日都未有人畀合理答覆我」，到終於有回覆時，Keeta表示「跟進緊叫我等，同時offer一張$50優惠券當作賠償」，但他拒絕，批評「你當我乞兒？件事咁嚴重，唔該你哋正視，搵出件事嘅真相並畀個交代我」。

樓主指出，由於事態嚴重，相信涉及惡意行為或刑事性質，他明言會保留一切法律追究權利，亦「希望大家提高警覺，唔好再有下個受害者」。

膠蓋上亦有毛髮。（Threads@dead.soul725）

樓主展示外賣單據。（Threads@dead.soul725）

網民估外賣員惡作劇：擺明特登搣落去

不少網民估計是外賣員惡作劇，「其實100分之一萬係外賣仔㗎啦，餐廳同你冇仇唔會咁傻斷自己米，佢不知幾想你當飯堂日日嚟」、「擺明特登搣落去」、「一定係特登㗎啦，正常人點會甩咁鬼多毛入去呀」，又說「都係自己買穩陣啲，分分鐘加晒料你食咗落肚都未必知」。

有網民點出「外賣封口條」的重要性，無奈道「永遠唔見餐廳用，次次都好似當膠紙咁貼張單就算，應該係要貼手抽位，咁樣貼紙無爛就證明外賣員無開過個袋」。（Threads@kwongwayu_james）

網民講外賣封口條重要性

有網民點出「外賣封口條」的重要性，無奈道「永遠唔見餐廳用，次次都好似當膠紙咁貼張單就算，應該係要貼手抽位，咁樣貼紙無爛就證明外賣員無開過個袋。而家實係雞同鴨講，外賣員又話係餐廳問題，餐廳又話返外賣員加料」。

另有網民說，「其實Keeta可唔可以抄返大陸咁，啲外賣用密封嘅袋，有防開膠紙，有啲餐廳真係hea到1個膠袋就算，俾人開咗都唔知！」、「餐廳真係要封得密實啲，起碼有人打開過都知」。

（Threads@dead.soul725）