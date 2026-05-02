走廊位唔坐得？巴士乘客留空窗口位　遭公審斥自私　網民：道德X

繼關愛座惹來爭議後，現在連坐在走廊位都要被公審？有網民匿名在社交平台群組發文，指在巴士上目睹5名乘客均坐在雙人座位，但眾人統一選擇坐走廊位，質疑變相增加後來上車乘客入座的難度，達至使人「知難而退」或選坐其他座位，看不過眼於是貼圖公審。



有網民覺得相中眾人行為自私，「佢哋就係博你驚唔好意思，索性搵其他位坐」，以便獨霸2個座位，「最衰就係當你要坐入去，唔小心撞到佢哋就西口西面」；但亦有意見指香港是自由社會，乘客理應有選擇權，「呢啲位幾時又變咗公審座？」、「人哋又無霸兩個位」、「這架是公共巴士，乘客（毋）須按指定位置乘坐」。



有網民搭乘巴士，不滿乘客全都坐走廊位，貼圖公審遭斥「道德X上身」。（示意圖／資料圖片）

巴士走廊位不能坐？

該乘客在facebook群組「交通關注組🇭🇰」上傳1張照片，語帶嘲諷表示「可能坐入去唔收錢，佢哋先會坐」。如照片顯示，在1輛巴士下層連續5排的雙人座位，5名乘客均選擇坐在靠近走廊的座位，而留空裏頭的靠窗邊座位。

5乘客坐走廊位 留空窗口位遭公審

樓主所言相信是不滿相中眾人坐在外邊位置，變相增加後來上車乘客入座的難度，從而達至使人「知難而退」而不願開口要求進入窗邊位，看不過眼於是拍照公審。

巴士上5名乘客均選擇坐在靠近走廊座位，並留空靠窗邊座位。（「facebook＠全港交通關注組🇭🇰」圖片）

帖文惹來網民兩極討論，有人批評相中乘客行為自私，估計「佢哋就係博你驚唔好意思，索性搵其他位坐」，以便獨自霸佔2個座位，「最衰就係當你要坐入去，唔小心撞到佢哋就西口西面」、「啲X街好聲好氣叫佢唔該借借，佢會用隻死人眼睥X你，條氣唔順咁」、「我試過叫『唔該借借』想坐入去，坐出面連續幾個X街都話唔畀坐入去，真係好黐線」、「呢個area改到好似地鐵咁橫排最好」。

自私VS個人自由選擇 惹網民激辯

但絕大部分人覺得和自私無關，座位選擇純屬個人喜好，同時反指樓主製造對立面，「道德X上身」、「呢啲位幾時又變咗公審座？」、「宜家架車無（其他）位咩」、「人哋又無霸兩個位」、「早過你上車，點解唔可以選擇自己想坐嘅位？」、「上車先一定要坐入面？鍾意坐出面有問題？」、「這架是公共巴士，不是航機或高鐵或長途客車，乘客（無）須按指定位置乘坐」。

坐近走廊位有原因！ 網民道出苦衷

亦有留言解釋對比窗口位，為何更喜歡坐近走廊位，「好快落車唔想影響人啫」、「我腳長，坐入面好頂腳」、「俾人迫住都起碼可以自己坐出啲」、「我試過坐入面，坐出面個人係咁逼埋落我到，我已經手臂貼埋巴士邊，都話我掗住佢，所以而家我寧願坐出面」，認為樓主若然想坐入內應該要主動開聲，「你唔出聲點知邊個想入」、「當然佢唔讓你坐入去，又係另一回事」。

（facebook「全港交通關注組🇭🇰」）