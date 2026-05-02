巴士鐵三角？藍田3輛九巴駛入迴旋處！成三角形「卡死」照片瘋傳

巴士鐵三角？本港網絡於周四（4月30日）瘋傳1張相片，顯示因有3輛巴士同時駛入藍田一迴旋處，導致沒有足夠空間駛離，最終互相被「卡死」。有趣一幕被網民分享到社交平台群組，引來不少爆笑留言，「藍田俄羅斯方塊」、「香港都有大三巴」，有人質疑司機為何不懂彼此禮讓，「呢個位出名大車唔夠位」、「禮讓下就唔使搞成咁，大家鬥衝入圈唔讓」、「本是同根生，相煎何太急」，並嘗試獻策解決「困局」。



有3輛九巴因同時駛入藍田一迴旋處，被「卡死」無法移動。（「facebook＠車cam L（香港群組）」圖片）

3輛九巴同時駛入迴旋處 被「卡住」無法移動

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳1張照片，相中地點為藍田連德道連接碧雲道的迴旋處。拍攝者從興田邨恩田樓低層單位向外拍攝，可見當時1輛603線的雙層巴士正從連德道右轉入碧雲道、後方同為雙層巴士、右邊則有1輛單層電動巴士。3輛九巴因為同時駛入迴旋處，疑因都是長車身，導致沒有足夠空間駛離，最終互相被「卡住」，畫面相當奇特。

3輛同屬九巴巴士同時駛入迴旋處，疑因車身過大導致沒有足夠空間駛離，最終互相被「卡住」。（網上圖片）

網民爆笑留言：香港都有大三巴

事件引來網民瘋狂嘲笑，「超級無敵鐵三角」、「藍田俄羅斯方塊」、「香港都有大三巴」、「有料到，砌都無砌得咁靚」、「約埋都無咁橋」、「敵不動我不動」、「三方勢力勢均力敵嘅狀態」、「咁似啲遊戲，你估邊架駛走先呢？」、「呢個陣法叫等一陣」、「或者佢哋有嘢傾」、「幾時都話三角關係好複雜」。

司機爭入迴旋處？ 網民嘲：九咬九巴

有留言則質疑司機為何互不相讓，「說好的保持2秒行車距離呢？」「呢個位出名大車唔夠位」、「禮讓下就唔使搞成咁，大家鬥衝入圈唔讓」、「九咬九巴」、「本是同根生，相煎何太急」、「第一次睇相估唔到（係）邊個問題」。有人則嘗試出謀獻策，「603走唔到去前面咩？」、「藍色可（褪）後少少，入返正個彎就得啦」、「部單層向左扭，一定夠位過」、「單層向前行少少讓位俾後面藍色，後面藍色再向前少少讓位俾第三個」。

有網民貼出經典迷因照片，顯示3個穿著不同年代服裝的蜘蛛人互相指向對方，認為和相中九巴形成三角的情況很類似。（facebook圖片）

網民貼經典meme圖片

另有網民貼出經典迷因照片，顯示有3個穿著不同年代服裝的蜘蛛人互相指向對方，這迷因常用作互相指責或混淆場景之用，認為和相中3輛九巴形成三角的情況極之類似。

（facebook「車cam L（香港群組）」）