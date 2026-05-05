質疑Keeta外賣員掟湯麵湯汁灑滿地　事主投訴報警　不滿僅獲退款

繼外賣炒飯驚現大量毛髮，顧客質疑是Keeta外賣員惡作劇後，有《香港01》讀者報料反映，稱有Keeta外賣員工作期間態度差劣，懷疑對方將他的酸菜牛肉麵外賣大力擲向門口，導致外賣膠袋穿洞，一拿起時湯汁飛濺到大門及牆身，漏滿一地，而外賣員面對質問時「急急腳不斷撳𨋢」，稱「有咩事同佢公司講」就離開。



讀者不滿向Keeta客服反映，卻只獲退還餐費及50元外賣折扣券，他堅拒接受，要求安排外賣員上門道歉或解僱，但客服稱無法滿足要求。



讀者報料質疑有Keeta外賣員將他的外賣大力擲向門口，導致外賣膠袋穿洞，一拿起時湯汁飛濺到大門及牆身，漏滿一地。（讀者提供）

讀者M先生向《香港01》表示，事發於5月1日下午4時，他聽到門外有聲響，開門發現Keeta外賣員送外賣並無敲門或接門鈴，而是放在門口地下，一開始他不以為然，以為外賣員趕時間，於是將外賣放門口讓他自行取走，因為以往也試過。

湯汁灑滿地 質疑外賣員大力掟湯麵到門口

M先生續說，當他一拿起酸菜牛肉麵外賣，「發現個外賣膠袋穿咗，入邊嘅湯亦都倒晒出嚟，啲湯濺到到我屋企門口同大門牆身全部濕晒」，繼而質疑外賣員「大力將個外賣掟門口地下」。

M先生說，當他一拿起外賣，「發現個外賣膠袋穿咗，入邊嘅湯亦都倒晒出嚟，啲湯濺到到我屋企門口同大門牆身全部濕晒」。（讀者提供）

外賣員急腳撳𨋢走人：有咩事同公司講

M先生見外賣員「等緊𨋢」，立即叫住對方，反映「外賣撒漏」，想外賣員過來記錄及拿走外賣，「但個外賣員急急腳不斷撳𨋢，我喝住佢叫佢唔好走，佢就話有咩事同佢公司講，即刻衝入𨋢走咗」。

M先生指出，印象中並無與該外賣員有過節，他下樓向管理處保安反映，保安透露，該外賣員姓Cheng，是20出頭的男子，每次登記個人資料時，「個外賣員就好惡咁樣鬧佢哋叫佢哋快X啲，仲有單要送，態度係好不禮貌」，故保安特別認得該外賣員。

M先生指出，「個外賣員急急腳不斷撳𨋢，我喝住佢叫佢唔好走，佢就話有咩事同佢公司講，即刻衝入𨋢走咗」。（讀者提供）

照片明顯見到，湯汁漏滿一地。（讀者提供）

顧客不滿Keeta只退款

M先生於應用程式向Keeta客服反映事件，要求通過電話溝通但遭拒絕，「只係不斷copy & paste佢哋嗰啲罐頭講稿，話會加強員工培訓之類」。

M先生氣極報警，稱將報案編號告知客服後，客服才願意電話溝通，承諾會退還餐費和賠償30元外賣折扣券，惟M先生拒絕接受，直言「你嘅賠償仲要屈我再幫襯你多1次，我話不如我畀返30蚊你，你上嚟幫我清潔返屋企」。

照片明顯見到，湯汁漏滿一地。（讀者提供）

M先生不滿向Keeta客服反映，卻只獲退還餐費及50元外賣折扣券，他堅拒接受。（讀者提供）

顧客拒絕接受折扣券賠償

M先生表示，Keeta經1天時間內部溝通後，翌日再打給他，提議將30元外賣折扣券加碼至50元，M先生仍堅拒接受，「我話唔會再幫襯佢哋，我連木門都索晒啲湯，根本就清潔唔到，佢賠啲咁嘅折扣券根本係於事無補」。

M先生要求Keeta安排該外賣員上門道歉，或幫忙清理湯漬，「甚至要解僱呢啲咁恐怖嘅外賣員」，但他引述客服稱無法滿足要求，最後Keeta傳了電郵道歉、退還餐費及賠償優惠券。