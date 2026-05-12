居屋地獄？台女列香港居屋2大問題:像監獄　網民揭關鍵有實際用途

居屋是不少人「上車」夢想，但設計未必人人接受。有台灣女子於Facebook發布居屋「睇樓」相片，列出2大問題，包括面積小，以及廚房設計如40年前等，大感失望，直指「好像監獄」，然而為了生活，亦無奈接受。



帖文引來網民熱議，有網民從相片環境估計，是元朗朗天苑單位。不少人認同樓主所說，「真係似（監獄）」、「核突」、「事實香港居住環境係極端」。但亦有網民拆解原因，認為是方便業主的做法，「應該係預你自己大裝修，先畀啲咁簡陋嘅設備，等你拆都唔浪費」。



居屋是不少人「上車」夢想，但設計未必人人接受。（資料圖片）

該台灣女子日前於Facebook發布多張居屋「睇樓」相片，直指失望，「這種大小台灣人真的會瘋掉，好像監獄。為什麼廚房可以做成這樣，這根本40年前設計」。

居屋睇樓失望 台女列2大問題：好像監獄

從大廳相片見到，單位未有特別裝修，白色牆身配上顏色深淺不一的灰色石屎地，沒有家俬電器，而窗戶窗框採傳統方形設計，配上橫間窗花，間格設計尚算簡約四正。

單位未有特別裝修，沒有家俬電器，窗戶窗框採傳統方形設計，配上橫間窗花。（Facebook圖片）

至於廚房，採用傳統資助房屋設計，鋅盆旁邊連着1個灶台，牆身及地板都用方形紋理。

廚房採用傳統資助房屋設計，鋅盆旁邊連着1個灶台。（Facebook圖片）

台女：為了生活都要去適應

然而雖然樓主對單位感到失望，但她表示「為了生活」會選擇接受，「為了生活，都要去適應的」。

網民有共鳴：香港居住環境係極端

網民看過帖文議論紛紛，有人認同樓主所說，「真係似（監獄）」、「又真係幾核突」、「事實香港居住環境係極端，唔止屋細，連屋外都俾高樓大廈圍住」、「香港啲樓……」、「個窗同窗欄真係搞唔掂」。

有網民拆解單位簡陋原因，認為是方便業主的做法。（Facebook圖片）

拆解簡陋原因：等你裝修都唔浪費

有網民拆解單位簡陋原因，認為是方便業主的做法，「應該係預你自己大裝修，先畀啲咁簡陋嘅設備，等你拆都唔浪費」、「呢啲清水樓都係啲基本嘢，交樓俾你裝修咋嘛」、「唔通幫你豪裝埋咩」。樓主目前已刪去帖文，但相片在其他社交平台流傳。

裝修居屋「隱形收費陷阱」要小心

不過裝修居屋、公屋時，必須小心「隱形收費陷阱」，免當「水魚」。有15年經驗的裝修師傅早前在Threads發帖文，列出3類最常見的「隱形收費」，包括「拆牆/清拆『偷面積』收費」和「泥水『找平/補縫』二次加價」等，直指「公屋、居屋，師傅最鍾意喺呢啲位『抽水』，陰濕到出晒面！唔好再俾人呃到懵盛盛！」。

裝修師傅又強調，報價單愈詳細愈好，模糊字眼例如「含基礎工程」必須全部劃走，也不要相信口頭承諾，「香港裝修水真係深到冇底，好多『平價師傅』根本唔靠手工賺錢，淨係靠隱形收費呃人！所有嘢都要寫低簽名，先至有保障，唔好俾人呃到喊出嚟！」。

更多詳情請看：公屋裝修陷阱｜裝修師傅爆3大隱形收費 報價單1句必刪否則變水魚